लॉक अप 2' में हिना खान और उर्फी जावेद की वाइल्ड कार्ड एंट्री! बढ़ सकती हैं शिल्पा शिंदे की मुश्किलें; बदल जाएगा पूरा गेम

'बिग बॉस 11' की सबसे चर्चित और राइवल कंटेस्टेंट हिना खान और शिल्पा शिंदे एक बार फिर एक ही शो में नजर आ सकती हैं. दरअसल, टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे पहले इन दिनों OTT रियलिटी शो 'लॉक अप 2'में नजर आ रही हैं.
वहीं, अब खबर है कि हिना खान वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए तैयार हैं. साथ ही उर्फी जावेद का नाम भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बताया जा रहा है.
इन दिनों OTT रियलिटी शो लॉक अप 2' खूब सुर्खियों में है. आए दिन शो में नए-नए ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच एक ऐसी खबर है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. इंडिया फोरम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी एक्ट्रेस हिना खान और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद जल्द ही शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ले सकती हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
हाल ही में आई इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेकर्स शो को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए हिना खान और उर्फी जावेद को लाने की तैयारी में है. ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फैंस को एक बार फिर हिना खान और शिल्पा शिंदे की पुरानी राइवरी देखने को मिल सकती है.
बता दें कि 'बिग बॉस 11' में हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था. शो में दोनों के बीच की नोकझोंक और बहस उस सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट थीं. हालांकि, लास्ट में शिल्पा शिंदे ने उस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम किया था, जबकि हिना खान रनर-अप रही थीं. उस दौरान शो में दिखी दोनों की राइवलरी आज भी रियलिटी शो के इतिहास में सबसे चर्चित है.
फिलहाल, शिल्पा शिंदे पहले से ही लॉक अप 2 में भी बेबाक राय और मजेदार गेम प्लान की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. ऐसे में अगर हिना खान की एंट्री होती है तो शो का माहौल और ज्यादा रोमांचक हो सकता है. ऐसे में दोनों के फैंस भी ये नजारा देखने के लिए काफी उत्सुक हैं.
इसके अलावा, उर्फी जावेद का नाम भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में बताया जा रहा है. बता दें कि अपने बेबाक अंदाज और अलग फैशन सेंस के लिए मशहूर उर्फी किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उनकी मौजूदगी शो में और भी विवाद और स्टाइल का तड़का नजर आ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स शो की टीआरपी और दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए उन चेहरों को शामिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो चर्चा में बने रहते हैं.
हालांकि, अभी तक हिना खान, उर्फी जावेद या शो के मेकर्स ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में फिलहाल इन खबरों को महज अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है. लेकिन अगर दोनों की एंट्री होती है तो, शो मजेदार जरूर हो सकता है.