/‘बूढ़े हो तो ओल्ड एज होम जाओ...’, ‘अलायंस’ से बहन डॉली के बाहर होते ही भड़कीं उर्फी जावेद, कुशाल टंडन की सरेआम लगाई क्लास

प्राइम वीडियो के रियलिटी शो ‘अलायंस’ में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो के कंटेस्टेंट और टीवी एक्टर कुशाल टंडन अपने बयानों और हरकतों की वजह से लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अब खबर आ रही है कि कुशाल और उनके ग्रुप की हरकतों से परेशान होकर उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद शो से बाहर हो गई हैं. अपनी बहन के इस तरह बेघर होने पर उर्फी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर आते ही कुशाल टंडन की जमकर क्लास लगा दी है.
उर्फी जावेद ने अपनी बहन का खुलकर सपोर्ट किया है और कुशाल टंडन को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उर्फी ने कुशाल को पाखंडी और ‘नार्सिसिस्ट’ तक कह डाला. असल में शो के दौरान कुशाल टंडन अक्सर डॉली जावेद और उनके दोस्तों को ‘बिल्डिंग के बच्चे’ कहकर चिढ़ाते थे और उम्र का रौब दिखाते थे. इस बात पर उर्फी को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने एक वीडियो शेयर करके कुशाल पर तंज कसा कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बच्चे हैं, तो तुम खुद इस शो में क्यों आए हो, तुम्हें तो ओल्ड एज होम चले जाना चाहिए.
उर्फी जावेद ने आगे बात करते हुए कुशाल के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते. उर्फी ने साफ शब्दों में कहा कि कुशाल को असल में सम्मान नहीं बल्कि दूसरों से गुलामी चाहिए. उन्होंने कुशाल को उनके पुराने दिन याद दिलाते हुए कहा कि ‘बिग बॉस 7’ में उन्होंने खुद अरमान कोहली की उम्र का मजाक उड़ाया था, तब उनकी तमीज कहां गई थी. उर्फी ने अपनी बहन डॉली का बचाव करते हुए कहा कि उसने कोई साजिश नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाई थी.
शो के दौरान कुशाल टंडन ने खुद ये बात मानी थी कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स उन्हें ‘नार्सिसिस्ट’ यानी खुद को सबसे ऊपर समझने वाला इंसान कहती हैं. इस बात पर हंसते हुए उर्फी ने कहा कि अगर तुम्हारी सारी एक्स-गर्लफ्रेंड्स एक ही बात बोल रही हैं, तो भाई साहब आप सच में ऐसे ही इंसान हो. उर्फी ने आरोप लगाया कि कुशाल हमेशा यही चाहते हैं कि शो में मौजूद हर कंटेस्टेंट बस उनके आगे-पीछे घूमे, उनकी जी-हुजूरी करे और उनकी हर बात में हां में हां मिलाता रहे. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
उर्फी जावेद ने शो के अंदर चल रही राजनीति पर भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुशाल पहले शो में रवि किशन के आगे-पीछे घूम रहे थे. जैसे ही रवि किशन शो से बाहर हुए, उन्होंने तुरंत पासा पलट दिया और सोहेल खान की चापलूसी करना शुरू कर दिया. उर्फी ने बहुत ही तीखा कमेंट करते हुए कहा कि अब किसी को शो में टॉयलेट पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां कुशाल टंडन जो मौजूद हैं. उर्फी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बाकी यूजर्स भी लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
उर्फी का गुस्सा यहीं नहीं थमा, उन्होंने बिना नाम लिए कुशाल टंडन की पुरानी लव लाइफ और गौहर खान के साथ उनके रिश्ते पर भी बड़ा निशाना साधा. उर्फी ने कहा कि कुशाल ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है. उनकी सबसे बड़ी पहचान आज भी यही है कि उन्हें हमेशा ‘किसी के बॉयफ्रेंड’ के तौर पर जाना जाता है. उर्फी ने कहा कि उनकी बहन डॉली तो फिर भी शो में बहुत तमीज से बात कर रही थी, अगर वो खुद वहां होतीं तो सीधे मुंह पर औकात याद दिला देतीं. उनके फैंस भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्ट कुणाल खेमू का ये नया रियलिटी शो ‘अलायंस’ इन दिनों ओटीटी पसंद करने वाली ऑडियंस के बीच काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है. शो के अंदर का झगड़ा और कैप्टनशिप की रेस अब सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस बन चुकी है. अगर आप भी उर्फी जावेद की बहन डॉली और कुशाल टंडन के बीच हुए इस पूरे ड्रामे को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो ये शो हर रोज दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है. अमेजन प्राइम की एक्टिव मेंबरशिप लेकर फैंस इस शो के नए और पुराने सभी एपिसोड्स का मजा उठा सकते हैं.