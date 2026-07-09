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‘बूढ़े हो तो ओल्ड एज होम जाओ...’, ‘अलायंस’ से बहन डॉली के बाहर होते ही भड़कीं उर्फी जावेद, कुशाल टंडन की सरेआम लगाई क्लास

Urfi Javed Angry on Kushal Tandon: प्राइम वीडियो के रियलिटी शो ‘अलायंस’ में जबरदस्त बवाल हो गया है. कुशाल टंडन के बर्ताव से तंग आकर उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद शो से बाहर हो गई हैं. इसके बाद उर्फी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने कुशाल को ‘बुड्ढा’ कहते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 09, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:48 AM IST
‘बूढ़े हो तो ओल्ड एज होम जाओ...’, ‘अलायंस’ से बहन डॉली के बाहर होते ही भड़कीं उर्फी जावेद, कुशाल टंडन की सरेआम लगाई क्लास
Image Credit: Urfi Javed Angry ﻿on Kushal TandonSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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