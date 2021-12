यूजर की इस बात पर भड़क गईं उर्फी जावेद, बोलीं- मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करती

नई दिल्ली: 'बिग बॉस ओटीटी' फेम उर्फी जावेद (Urfi Javed) सोशल मीडिया पर जलवा बिखेरने के चलते सुर्खियों में छाई रहती हैं. उनके फैशन स्टाइल को बहुत पसंद किया जाता है तो कुछ लोगों को उनके कपड़े पसंद नहीं आते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. एक बार उर्फी (Urfi Javed) को ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी तुरंत करारा जवाब देकर यूजर की बोलती बंद कर दी है.

यूजर की बोलती कर दी बंद

दरअसल, एक यूजर ने ट्विटर पर उर्फी (Urfi Javed) की बिकिनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'कोई जावेद अख्तर जी से पूछो ना इस्लाम में ये नंगापन अलाउड है कि नहीं?' यूजर के इस ट्वीट पर उर्फी भड़क गईं और उन्होंने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए यूजर को करारा जवाब दिया. उर्फी जावेद ने लिखा, 'A. मैं जावेद अख्तर की पोती नहीं हूं. B. ये चॉइस मेरी अपनी है. यह मेरे दादा पर निर्भर नहीं चाहें वो जो भी हो. C. इस्लाम में तो सोशल मीडिया पर होना भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज अपनी आईडी तुरंत डिलीट करो. D. मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करती, लेकिन तुम करती हो.' बता दें कि जिस ट्विटर अकाउंट से जवाब दिया गया है वह वेरिफाइड नहीं है, हालांकि कई सेलेब्स इस आईडी को फॉलो करते हैं.

A - not javed akhtar’s grand daughter

B - I am an individual , my choices don’t depend on my grandfather whosoever it is

C- even being on social media is nit allowed in Islam , please delete your id immediately .

D - I don’t follow Islam but you do https://t.co/b6VcWrVYOp

— Urfi Javed (@urf7i) December 12, 2021