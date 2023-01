Urfi Javed Part 2: टीवी इंडस्ट्री की इस हसीना ने शेयर की ऐसी बोल्ड तस्वीरें, देख लोग बोले- ये अगली उर्फी जावेद बनेगी!

Avneet Kaur Boldest Photos make her New Urfi Javed: टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेज हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस है जिसने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की हैं. इन हद से ज्यादा बोल्ड फोटोज ने सभी को चौंका दिया है और देखकर कई लोगों ने यह कमेंट किया है कि ये एक्ट्रेस 'अगली उर्फी जावेद बनेगी' (Next Urfi Javed)! बता दें कि ये एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हॉट और बोल्ड फोटोज डालने की वजह से काफी पॉपुलर हैं और इनकी उम्र भी बहुत कम है. आइए देखिए कि यहां किस टीवी एक्ट्रेस की बात हो रही है जिन्हें 'उर्फी जावेद पार्ट 2' (Urfi Javed Part 2) कहा जा रहा है...

टीवी इंडस्ट्री की इस हसीना ने शेयर की ऐसी बोल्ड तस्वीरें

अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हैं कि हम किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो बता दें कि यहां 21 साल की टीवी एक्ट्रेस, अवनीत कौर (Avneet Kaur) की बात हो रही है. अवनीत, जो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं, अपनी नई फोटोज की वजह से सुर्खियों में हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस ने कॉर्सेट (Corset) पहना हुआ है जो उनके फिगर को हाइलाइट कर रहा है और एक्ट्रेस ने जो लास्ट फोटो शेयर की है, उसे देखकर लोग बेकाबू हो गए हैं और अवनीत को 'अगली उर्फी जावेद' बुला रहे हैं.

फोटोज देख लोग बोले- ये अगली Urfi Javed बनेगी!

इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि अवनीत बहुत ज्यादा हॉट लग रही हैं. फोटोज में अवनीत ने कॉर्सेट क्रॉप टॉप पहना हुआ है जिसमें उनका पेट नजर आ रहा है. हर फोटो के साथ एक्ट्रेस की बोल्डनेस बढ़ रही है. आखिरी फोटो में तो अवनीत आगे की तरफ झुककर अपने होंठों पर उंगली रब कर रही हैं. इस फोटो में, आगे की तरफ झुकने की वजह से उनका क्लीवेज नजर आ रहा है.

अवनीत की इन फोटोज को देखकर उनके फैंस कमेंट सेक्शन में बेकाबू हो रहे हैं और कई लोग उन्हें 'अगली उर्फी जावेद' भी बुला रहे हैं.

