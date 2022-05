Urfi Javed Replies Rahul Vaidya: इस बड़े सिंगर ने फैशन सेंस को लेकर किया टार्गेट, उर्फी ने भी दिया ये धमाकेदार जवाब

Urfi Javed Replies To Rahul Vaidya: उर्फी जावेद (Urfi Javed) एक ऐसी हसीना है जो अपनी एक्टिंग के लिए कम विवादों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं. उर्फी आए दिन कुछ ऐसे कपड़े पहनकर सामने आती हैं कि लोगों का दिमाग ही चकरा जाता है. कई लोग तो एक्ट्रेस के फैशन सेंस का मजाक उड़ाते हैं तो कुछ लोग उन्हें अश्लील भी कहते हैं. हाल ही में सिंगर राहुल वैद्य ने भी उर्फी को लेकर तंज कसा था, जिसका जवाब एक्ट्रेस ने बड़ी बेबाकी से दिया.

चंद दिनों पहले राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने आज के समय में फैशन को लेकर तंज कसा था. उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए बताया कि, कैसे लोग आने वाले समय में फैशन के नाम पर न्यूड पोस्ट करना शुरू कर देंगे. इसी कमेंट के बारे में जब एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं उर्फी जावेद (Urfi Javed) से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'उन्होंने मेरे ऊपर ट्वीट नहीं किया है. लेकिन जब यही सवाल उनसे दोबारा पूछा गया तो उर्फी जावेद ने कहा, 'टारगेट भी लोग उन्हें करते हैं, जो जरूरी होते हैं. इंडस्ट्री मेरे बाप की नहीं है, क्या फर्क पड़ता है क्या चल रहा है, कोई मुझे मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो करते रहो टारगेट'.

I saw a photo today on Instagram. My wife sent it to me. And mark my words “In the coming years people will start posting nudes in the name of fashion or trend”! Save this tweet for evidence. God bless us

— RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) May 11, 2022