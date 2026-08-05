Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /टीवी
  • /‘1 रुपये भी लिया हो तो...’, नीट विवाद में नाम घसीटने पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा; ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

‘1 रुपये भी लिया हो तो...’, नीट विवाद में नाम घसीटने पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा; ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Urfi Javed Slams Faizan Ansari: नीट विरोध प्रदर्शन के बीच उर्फी जावेद पर CJP से 1 लाख रुपये लेने का आरोप लगा. भड़की उर्फी ने फैजान अंसारी के आरोपों को बकवास बताते हुए अपनी रील फीस की बात कही. उन्होंने उल्टा नुकसान होने का दावा किया और 1 रुपये साबित होने पर अकाउंट बंद करने की चुनौती दी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:00 AM IST
‘1 रुपये भी लिया हो तो...’, नीट विवाद में नाम घसीटने पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा; ट्रोल्स को दिया करारा जवाब
Image Credit: Urfi Javed Slams Faizan Ansari

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
परेशान मरीज की पुकार सुन 'देवदूत' बन आया ये रैपिडो ड्राइवर, ईमानदारी ने जीता दिल
2
3
4
5