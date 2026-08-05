/‘1 रुपये भी लिया हो तो...’, नीट विवाद में नाम घसीटने पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा; ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला. इसी बीच CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके लगातार सुर्खियों में हैं. कुछ समय से उन पर आरोप लग रहे थे कि वे स्टूडेंट्स के इस विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़े सेलेब्रिटीज को पैसे दे रहे हैं. इसी विवाद के दौरान फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई. इस शिकायत में फैजान ने दावा किया कि उर्फी जावेद ने अभिजीत दीपके से CJP का सपोर्ट करने के लिए 1 लाख रुपये की मोटी रकम ली है.
सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर फैली लोग उर्फी को भयंकर ट्रोल करने लगे, जिसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने बिना देर किए अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो स्टोरीज शेयर कीं. उर्फी ने फैजान के दावों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा, ‘1 लाख रुपये? 1 लाख!’. इसके बाद उन्होंने फैजान को जवाब देते हुए कहा, ‘पहले जाकर पता करो कि मैं एक इंस्टाग्राम रील बनाने का कितना चार्ज लेती हूं’. उर्फी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
वीडियो में उन्होंने कहा कि वो 1 लाख रुपये जैसी छोटी रकम के लिए बिना किसी मतलब के अपनी आईडी से रील पोस्ट क्यों करेंगी. उर्फी ने आगे बात करते हुए फैजान की पुरानी हरकतों को याद किया और लोगों को उनका सच बताया. उन्होंने कहा, ‘जो आदमी ये दावा कर रहा है, फैजान अंसारी, वो बेहद अजीब और मीडिया का भूखा इंसान है’. उर्फी ने खुलासा किया कि ये पहली बार नहीं है जब फैजान उनके बारे में गलत खबरें फैला रहा है. इससे पहले भी वो उर्फी को लेकर ऑब्जेक्शन बातें कह चुका है.
उर्फी के मुताबिक, फैजान सिर्फ मीडिया में बने रहने और पब्लिसिटी पाने के लिए दूसरों का नाम इस्तेमाल करता है. उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे किसी भी शख्स की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें. पैसे लेने के आरोपों को खारिज करते हुए उर्फी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि CJP और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बोलने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि फाइनेंशियली नुकसान झेलना पड़ा है. उर्फी ने कहा, ‘मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि मेरे अपने पैसे चले गए हैं’.
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने की वजह से कई बड़े ब्रांड्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है. ऐसे में 1 लाख रुपये लेने का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और बकवास है, क्योंकि उन्हें तो भारी नुकसान हुआ है. फैजान को जवाब देने के बाद उर्फी ने एक बड़े मीडिया हाउस पर भी अपना गुस्सा निकाला. उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म ने बिना किसी जांच-पड़ताल इस खबर को छापने में एक बार भी नहीं सोचा.
उर्फी ने कहा, ‘ऐसे इंसान के बयानों के आधार पर खबरें छापी जा रही हैं, जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है’. गुस्से में उर्फी ने यहां तक चुनौती दे डाली कि अगर कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने इस काम के लिए 1 रुपये भी लिया है, तो वो उसी दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देंगी. अपने बयानों के आखिर में उर्फी ने फैंस और मीडिया से अपील की कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें. उन्होंने साफ किया कि वे हमेशा स्टूडेंट्स के हक में खड़ी रही हैं और अपनी बात रखती रही हैं.