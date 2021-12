कट्टरपंथियों पर जमकर बरसीं उर्फी जावेद, बोलीं- औरतों को पर्दा करना जरूरी लेकिन...

नई दिल्ली: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अजीबोगरीब फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इसके अलावा वह मुस्लिम समुदाय को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखती हैं. हाल ही में उर्फी ने कहा था कि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर अधिकतर गंदे कमेंट्स मुस्लिम लोगों के होते हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि वह कभी भी किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेंगी. अब उर्फी (Urfi Javed) ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर जमकर निशाना साधा है.

दरअसल, उर्फी (Urfi Javed) के कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिन्हें उनके सोशल मीडिया फैन पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में उर्फी कहती हैं, 'जो भी चरमपंथी मेरी फोटोज पर कमेंट करते हैं कि मैं तो इस्लाम पर धब्बा हूं, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े ये...मेरे कपड़े वो...क्या आप जानते हैं कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को जबरन पर्दा कराओ. हां, ये जरूर लिखा है कि एक औरत को पर्दा करना चाहिए. ये नहीं लिखा है कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती हैं तो उस पर गालियों की बौछार करो. उसे इतना शर्मिंदा करो कि वह खुद ही पर्दे में आ जाए. हां, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मर्दों को पर्दा करना जरूरी है. एक आदमी शादी से पहले औरतों को उस नजरिए से देख ही नहीं सकता है.'

