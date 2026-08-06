मैं मर गई, तो पड़ोसी सोचेंगे कि बुड्ढी... 80 की उम्र में तन्हाई में जी रहीं 'पवित्र रिश्ता' की 'सासू मां', एक्ट्रेस की दर्दभरी कहानी

TV Actress Usha Nadkarni Personal Life: टीवी का मशहूर शो 'पवित्र रिश्ता' तो आपको याद ही होगा, जिसमें कड़क सासू मां का किरदार निभाकर उषा नाडकर्णी ने हर घर में पहचान बनाई. पर्दे पर सबको उंगलियों पर नचाने वाली उषा जी की असल जिंदगी किसी दर्दनाक फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है. 80 साल की उम्र में मुंबई में बिल्कुल अकेली रह रही इस दिग्गज एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने बचपन के खौफनाक दिनों, टूटी शादी और बेटे के दिए जख्मों पर खुलकर बात की है.
'पवित्र रिश्ता' जैसे सुपरहिट शो में अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दिलों को जीतने वाली 80 वर्षीय दिग्गज अभिनेत्री उषा नाडकर्णी की जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन दिखती है, असलियत में उतनी ही तन्हाइयों से भरी रही है. लगभग सात दशकों तक हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली उषा जी आज मुंबई में अकेली जिंदगी बिता रही हैं. हाल ही में दिए अलग-अलग इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई दर्दनाक खुलासे किए हैं.
1987 से अकेले रह रही हैं उषा नाडकर्णी
'राजश्री मराठी' को दिए एक इंटरव्यू में उषा नाडकर्णी ने खुलासा किया कि वो साल 1987 से बिल्कुल अकेली रह रही हैं. उनके सभी भाई-बहनों का निधन हो चुका है और पति से भी वो दशकों पहले अलग हो चुकी हैं. अकेलेपन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो शुरुआत में अपने घर में रहने आई थीं, तो उन्हें काफी डर लगता था. वो वॉचमैन को अपने साथ दरवाजे तक आने को कहती थीं ताकि पीछे से कोई हमला न कर दे. लेकिन अब उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, यहां तक कि मौत से भी नहीं. उन्होंने मजाकिया लेकिन दर्दनाक लहजे में कहा कि अगर वो नींद में ही मर गईं, तो पड़ोसी दरवाजे पर दस्तक देंगे और सोचेंगे कि बुड्ढी ने आज दरवाजा नहीं खोला है.
'तुमने तो बस मुझे पैदा किया है'
उषा जी का एक बेटा भी है जो अब विदेश में रहता है. लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वो अपने बेटे को बचपन में संभाल नहीं पाई थीं. 'पिंकविला' से बातचीत में उन्होंने बताया था कि मराठी नाटकों में बिजी रहने के कारण उनका बेटा उनकी मां और भाई के घर पर पला-बढ़ा. इसी वजह से बेटे के साथ उनका वो रिश्ता नहीं बन पाया. उषा नाडकर्णी ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा आज भी उनसे कहता है, 'आपने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, मेरी असली मां तो मेरी नानी थीं.' यह बात उनके दिल को आज भी छलनी कर देती है.
एयरफोर्स अफसर पिता का खौफनाक गुस्सा
'भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया' के पॉडकास्ट पर बात करते हुए उषा जी ने अपने बचपन के खौफनाक दिनों को याद किया. उनके पिता एयरफोर्स में अफसर थे और बेहद हिंसक स्वभाव के थे. घर में अखबार का थोड़ा सा मुड़ जाना या किताबों का सही से न रखा होना भी उनके गुस्से को भड़का देता था. उषा जी ने बताया कि एक बार जब वो अपने भाई को पिता की पिटाई से बचा रही थीं, तो उनके पिता ने उन पर 'कोयता' (एक धारदार हथियार) से हमला कर दिया था, जिससे उनके हाथ पर गहरा जख्म हो गया था. इसके बावजूद उन्होंने अगले ही दिन अपने नाटक का शो किया था.
मां ने घर से बाहर फेंक दिया था सामान
उषा नाडकर्णी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके परिवार को यह पसंद नहीं था. जब उन्होंने अपनी मां से दिल की बात कही, तो उनकी मां ने उनका सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया था. इसके बाद उन्हें हफ्ते भर अपनी सहेली के घर शरण लेनी पड़ी थी. इन तमाम तकलीफों और पारिवारिक विरोध के बावजूद उषा जी ने हार नहीं मानी और आज 80 की उम्र में भी वो पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हैं.