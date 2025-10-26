सतीश शाह के अंतिम संस्कार में टीवी-स्क्रीन बेटे-बहू का हुआ बुरा हाल, फूट-फूटकर रोए रूपाली गांगुली-राजेश कुमार

Satish Shah Funeral Video: दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन से पूरी इंडस्ट्री शॉक में है. खासतौर पर उनके कल्ट शो ‘सराभाई बनाम सराभाई’ की स्टारकास्ट के लिए ये समय बहुत मुश्किल है. रविवार को उनके अंतिम संस्कार में पूरे कास्ट पहुंचीं. जिसमें रूपाली गांगुली, रत्ना पाठक शाह, सुमीत राघवन और राजेश कुमार शामिल थे. सोशल मीडिया पर उनके इमोशनल कर देने वाले कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में उनको फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं.

एक वीडियो में रूपाली गांगुली अपने ऑन-स्क्रीन ससुर सतीश शाह को अलविदा कहते हुए बिलकुल टूटती हुई दिखाई दीं. वहीं, शो में सतीश के छोटे बेटे का किरदार निभाने वाले राजेश कुमार को भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सके और वे भी फूट-फूट कर रो पड़े. इन पलों ने ये साबित कर दिया कि सतीश शाह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि अपने को-स्टार के लिए एक परिवार की तरह थे. उनके निधन की खबर ने सभी को अंदर तक हिला दिया है और फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर इमोशनल हो रहे हैं.

खूब रोए रूपाली गांगुली और राजेश कुमार

एक और वीडियो में रूपाली गांगुली और राजेश कुमार के अलावा ‘सराभाई बनाम सराभाई’ में उनके ऑन-स्क्रीन बेटे का किरदार निभाने वाले सुमीत राघवन और उनकी पत्नी का किरदार निभाने वालीं रत्ना पाठक शाह भी नजर आईं. उन्होंने रविवार सुबह मुंबई में सतीश शाह के निवास स्थान पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके आने से पहले ही कास्ट और परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे. सतीश शाह ने अपने करियर में 40 साल से ज्यादा समय तक भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं.

‘जाने भी दो यारो’ फिल्म से की थी करियर की शुरुआत

उन्हें 1983 की फिल्म ‘जाने भी दो यारो’ में उनकी एक्टिंग के लिए खास पहचान मिली. इसके अलावा उन्होंने ‘शक्ति’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘मैं हूं ना’, ‘कल हो ना हो’, ‘फना’, ‘ओम शांति ओम’ जैसी फिल्मों में भी बड़ी भूमिकाएं निभाई. टीवी पर उनका किरदार इंद्रवदन सराभाई आज भी सबसे यादगार कॉमिक परफॉर्मेंस में गिना जाता है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने 25 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर उनके निधन की खबर साझा की. वीडियो में उन्होंने बताया कि सतीश शाह का निधन किडनी फेल्योर के कारण हुआ.

हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे दिग्गज एक्टर

उनकी हेल्थ अचानक बिगड़ गई और उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया. उनकी मौत से उनके चाहने वाले और इंडस्ट्री के लोग गहरे सदमे में हैं. सतीश शाह की फिल्मों और टीवी शो में निभाई गई भूमिकाएं हमेशा याद रहेंगी. उनके कमाल के कॉमिक टाइमिंग और सिचुएशनल ह्यूमर ने कई पीढ़ियों को हंसाया और उनका नाम इंडस्ट्री में हमेशा याद रहेगा. ‘सराभाई बनाम सराभाई’ के कलाकारों के लिए ये समय बहुत इमोशनल और मुश्किल है, लेकिन उनके योगदान को सभी याद रखेंगे.