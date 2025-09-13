हाथ में पट्टी, चेहरे पर सूजन... अस्पताल में भर्ती हुए विक्की जैन, टेंशन में नजर आईं अंकिता लोखंडे, हालत देख चौंके फैंस
हाथ में पट्टी, चेहरे पर सूजन... अस्पताल में भर्ती हुए विक्की जैन, टेंशन में नजर आईं अंकिता लोखंडे, हालत देख चौंके फैंस

Vicky Jain Admit To Hospital: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो-वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती नजर आ रहे हैं. साथ ही उनके हाथों में चोट लगी है और चेहरे पर सूजन नजर आ रही है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:02 PM IST
अस्पताल में भर्ती हुए विक्की जैन, टेंशन में नजर आईं अंकिता लोखंडे
अस्पताल में भर्ती हुए विक्की जैन, टेंशन में नजर आईं अंकिता लोखंडे

Vicky Jain Admit To Hospital: सोशल मीडिया पर एक फोटो-वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वे अस्पताल के बेड पर नजर आ रहे हैं. उनके हाथ पर पट्टी बंधी और चेहरे पर सूजन साफ देखी जा सकती है. साथ ही उनके बगल में अंकिता को भी खड़े देखा जा सकता है, जिनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही हैं. 

हाल ही में टीवी एक्टर समर्थ जुरेल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'भाई जल्दी से ठीक हो जाओ'. हालांकि, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर उनको ये चोट कैसे लगी, लेकिन इन फोटो-वीडियो को देखने के बाद फैंस की टेंशन बढ़ गई है और वे कमेंट्स में उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. साथ ही सवाल कर रहे हैं उनको ये चोट कैसे लगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस ठीक होने की कर रहे कामना

दोनों के फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में और अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. अंकिता लोखंडे और विक्की जैन अब तक 3 रियलिटी शोज में साथ नजर आ चुके हैं 'बिग बॉस 17', 'स्मार्ट जोड़ी' और 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट'. बिग बॉस में उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. फिलहाल दोनों 'लाफ्टर शेफ्स' सीजन 2 में नजर आ रहे हैं, जहां वे कॉमेडी और कुकिंग साथ में करते नजर आते हैं.

 दोनों की शादी हो चुके हैं 4 साल 

इस शो में उनकी केमिस्ट्री और मजाकिया अंदाज को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. बता दें, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं. दोनों ने 2021 को मुंबई में शादी की थी. शादी से पहले उन्होंने करीब 3 साल तक डेट किया था और 2018 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. उनकी मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. शादी के बाद से दोनों कई रियलिटी शोज में साथ नजर आ रहे हैं. 

Vandana Saini

