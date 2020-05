'महाभारत' में कर्ण के वध पर भावुक हुए दर्शक, सोशल मीडिया पर छाए Pankaj Dheer

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते देशभर में डेढ महीने से लॉकडाउन चल रहा है. हर कोई घर में बैठा है और मनोरंजन के लिए उनके पास सिर्फ मोबाइल का टीवी है. लॉकडाउन को देखते हुए दूरदर्शन ने कई पुराने टीवी शो शुरू किए जिनमें से एक 'महाभारत' भी है. दूरदर्शन के डीडी भारती चैनल पर इन दिनों 'महाभारत' सुबह शाम आ रहा है और दर्शक उसे उसी उत्साह के साथ देख भी रहे हैं, सोमवार कर्ण के वध के बाद 'महाभारत' ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. कर्ण को बेहतरीन योद्धा बताया हुए यूजर्स ने इस किरदार की जमकर तारीफ की.

आपको बता दें बीआर चोपड़ा के 'महाभारत' धारावाहिक में पंकज धीर ने कर्ण का रोल प्ले किया था. जो अभिनेता निकितन धीर के पिता हैं. पंकज के किरदार को इस शो में काफी पसंद किया गया था और आज भी महाभारत में इस किरदार की ट्विटर पर जमकर सराहना हो रही है. पंकज धीर टीवी का एक नामचीन चेहरा हैं और महाभारत से उन्हें काफी पहचान मिली थी.

If you cried for Abhimanyu and didn’t for Karna, You are a true hypocrite. #Mahabharat #Karna pic.twitter.com/EpUzkR2Blz — Nitin Singh Rajput (@nitinsingh188) May 11, 2020

Karna was a real hero and he is my most favorite character of Mahabharat.

His friendship with duryodhan was so pure..more than taking revenge from Arjun he was fulfilling his promise as a friend.. Respect and love to Mahadani karna #Mahabharat pic.twitter.com/3ZHFwrXyuf — Pragya Tiwari (@PragyaT99572650) May 11, 2020

Pankaj Ji : Mein Karn ke character ko is tarah play karna chahta hu ki jab bhi koi Karna ka naam le toh mera chehra samne aaye. You did sir, you brilliantly did no one can even come close to what you have done as Karn, you portrayed Karn with all emotions. Respect#Mahabharat pic.twitter.com/fwVLOxgTSq — Jayash Joshi (@JayashJoshi4) May 11, 2020

बताते चलें, कर्ण के किरदार ने लोगों को काफी प्रभावित किया है. महाभारत के अनुसार कर्ण कुंती सबसे बड़े पुत्र थे जिनका जन्म सूर्य उपासना के बाद हुआ था. जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था जिसके चलते उन्हें कर्ण को त्यागना पड़ा. कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था. कौरव पांडव युद्ध के दौरान कुंती ने खुद ये सच कर्ण को बताया था और उनसे पांडवों का वध ना करने वा वचन लिया. कर्ण ने अपने मां के वचन का पालन किया.

महाभारत में जब कर्ण का वध हो गया तो दर्शक काफी भावुक हो गए. कुछ यूजर्स ने ट्विटर पर कर्ण को असली हीरो बताया. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने पंकज धीर के किरदार की जमकर तारीफ की और उन्हें याद किया.

