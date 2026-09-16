/बयान पर बवाल: विजय सेतुपति ने CM थलापति विजय पर कसा तंज? विवाद भड़का देख Bigg Boss 10 के मेकर्स को देनी पड़ी सफाई

‘बिग बॉस तमिल 10’ में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा घटा, जिसकी वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलियारों में हलचल मच गई. शो के होस्ट और एक्टर विजय सेतुपति ने वीकेंड एपिसोड के दौरान घर के अंदर मौजूद एक कंटेस्टेंट को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कंटेस्टेंट की लीडरशिप क्वालिटी पर सीधे सवाल उठाए और खेल के तौर-तरीकों को लेकर जमकर खरी-खोटी सुनाई. विजय सेतुपति ने कंटेस्टेंट शतिगा को समझाते हुए कहा कि एक सच्चा और जिम्मेदार लीडर वही होता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि हर मुश्किल का डटकर सामना करता है.
हालांकि, विजय सेतुपति की ये बात गेम के रेफरेंस में कही गई थी, लेकिन देखते ही देखते इस पूरे मामले ने तगड़ा सियासी रंग ले लिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने विजय सेतुपति की इस डांट और नसीहत को सीधे तौर पर तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय से जोड़ना शुरू कर दिया. एक्टर ने अपनी बातचीत में किसी भी राजनेता या पार्टी का नाम नहीं लिया था, मगर इंटरनेट पर लोग इसे एक सोची-समझी सियासी कमेंट मानने लगे. लोगों के बीच ये चर्चा तेजी से फैल गई कि विजय सेतुपति ने शो के बहाने थलापति विजय की राजनीति पर तंज कसा है. इस वजह से दोनों सितारों के फैंस आपस में भिड़ गए और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई.
VJS talking about whom?
Shatiga or someone? #BiggBossTamil10 pic.twitter.com/F45rf686am
— BB Mama (@SriniMama1) September 12, 2026
शो के दौरान विजय सेतुपति ने कंटेस्टेंट शतिगा के रवैये पर बात करते हुए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा था कि बिना सोचे-समझे जनता या लोगों से बड़े-बड़े वादे कर देना बहुत आसान होता है. असली परीक्षा तब होती है, जब कंधे पर जिम्मेदारियां आती हैं या सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने विरोधियों पर सारा ठीकरा फोड़कर खुद मैदान छोड़कर भाग जाना किसी भी हाल में लीडरशिप नहीं कहलाता. सेतुपति ने साफ कहा था कि ऐसा बर्ताव असल में सरासर धोखा है. उनके इसी तीखे बयान की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
जब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक विवाद में बदलने लगा और सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जाने लगे, तब जाकर ‘बिग बॉस तमिल’ की प्रोडक्शन टीम को बीच में आना पड़ा. मामले की गंभीरता को भांपते हुए शो के मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया. मेकर्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बेहद साफ लफ्जों में ये साफ कर दिया कि शो के होस्ट विजय सेतुपति के कहे गए शब्दों का तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय से कोई लेना-देना नहीं है. टीम ने साफ किया कि होस्ट की बातें सिर्फ और सिर्फ शो के अंदर चल रहे खेल, टास्क और कंटेस्टेंट के व्यवहार तक ही सीमित थीं.
‘बिग बॉस’ की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट में डिटेल में सिचुएशन समझाई गई. मेकर्स ने कहा कि बिग बॉस तमिल सीजन 10 पूरी तरह से एक एंटरटेनर शो है. ये शो अपने पहले से तय फॉर्मेट, थीम और खेल के खास नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ता है. शो के अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं, कंटेस्टेंट्स के बीच जो बातचीत होती है या उनके जो हाव-भाव और रिश्ते दिखते हैं, वे सब इस रियलिटी शो की कहानी का ही हिस्सा हैं. इसलिए घर के अंदर घटने वाली किसी भी घटना को उसी माहौल और संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि किसी बाहरी घटनाक्रम से जोड़कर.
सीजन 10 के मेकर्स ने दर्शकों और फैंस से खास गुजारिश करते हुए अपील की कि वे घर के अंदर होने वाली घटनाओं को बेवजह किसी असल जिंदगी की राजनीति से न जोड़ें. बयान में जोर देकर कहा गया कि शो की बातों को किसी खास शख्स, राजनीतिक दल या राज्य की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है. मेकर्स का मानना है कि रियलिटी शो का मकसद सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट करना है और होस्ट के कमेंट्स केवल गेम प्लान सुधारने के लिए होती हैं. इस आधिकारिक सफाई के सामने आने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि सोशल मीडिया पर चल रहा ये विवाद शांत हो जाएगा.