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बयान पर बवाल: विजय सेतुपति ने CM थलापति विजय पर कसा तंज? विवाद भड़का देख Bigg Boss 10 के मेकर्स को देनी पड़ी सफाई

Bigg Boss Tamil Season 10: ‘बिग बॉस तमिल 10’ में होस्ट विजय सेतुपति की एक कंटेस्टेंट को दी गई नसीहत पर भारी राजनीतिक घमासान मच गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान को सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय से जोड़ दिया. विवाद बढ़ता देख अब शो के मेकर्स को आधिकारिक बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 16, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:49 AM IST
बयान पर बवाल: विजय सेतुपति ने CM थलापति विजय पर कसा तंज? विवाद भड़का देख Bigg Boss 10 के मेकर्स को देनी पड़ी सफाई
Image Credit: विजय सेतुपति के बयान पर भड़का विवाद (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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