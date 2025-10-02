Advertisement
trendingNow12945198
Hindi Newsटीवी

'नींद में बोलते थे हनुमान …' बेटे विंदू ने मानी पिता दारा सिंह की ये सलाह

रामानंद सागर की 'रामायण' में अपने किरदार हनुमान से एक्टर दारा सिंह ने सभी का दिल जीत लिया था. दारा सिंह ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया था, कि वो अपने डायलॉग को नींद में भी बोल सकते थे. वहीं उनकी राह पर चलते हुए बेटे विंदू ने भी 'रामायण' में यह रोल किया.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नींद में बोलते थे हनुमान …' बेटे विंदू ने मानी पिता दारा सिंह की ये सलाह

रामानंद सागर द्वारा रचित 'रामायण' आज भी लोगों के मन में बसी हुई है और उसके किरदार लोगों के लिए अभी भी पूजनीय हैं. इस रामायण में राम और सीता के किरदार को करने वाले एक्टर अरुण गोविल और दीपिका को लोग आज भी भगवान के रूप में देखते हैं. वहीं हनुमान के रूप में नजर आने वाले एक्टर दारा सिंह ने अपने चुलबुले और शक्तिशाली अंदाज से घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. दारा सिंह के बाद उनके बेटे विंदू दारा सिंह ने भी पिता की राह पर चलते हुए टीवी सीरियल ‘जय वीर हनुमान’ में पवन पुत्र हनुमान का किरदार निभाया था.

पिता दारा सिंह की सीख
विंदू दारा सिंह अक्सर अपने पिता दारा सिंह के बारे में कई इंटरव्यू में बात करते हुए नजर आते हैं. वहीं कुछ समय पहले उन्होंने दारा सिंह से जुड़ी कुछ बातों को साझा किया था. विंदु ने पिता की सीख को याद करते हुए कहा, 'उन्होंने (पिता दारा सिंह) मुझसे कहा था कि यह किरदार निभाना कोई छोटी बात नहीं है. इसमें कुछ सख्त नियम हैं.’ उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम यह किरदार निभाओगे, ‘उस दिन तुम्हें नहाना होगा, पूजा-पाठ करना होगा और नॉनवेज खाने से दूर रहना होगा.’

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

किरदार के लिए नॉनवेज से दूरी
पिता दारा सिंह के बारे में आगे बात करते हुए विंदु सिंह ने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, इसे (नॉनवेज) छूना भी मत.’’ वहीं विंदु ने बताया कि पिता ने सलाह दी थी कि इस किरदार को निभाते समय मन में किसी भी प्रकार के अशुद्ध विचार नहीं आना चाहिए. इन सभी नियमों का पालन करने के बाद उन्होंने मुझे इस किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने को कहा था. 'वरना हनुमान जी की ऐसी लट्ठ पड़ेगी कि तू याद रखेगा.'

‘हनुमान’ के किरदार का प्रभाव
बिंदु सिंह ने बताया कि हनुमान की भूमिका निभाने का उनके पिता दारा सिंह पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वो कभी-कभी नींद में ही उनके संवाद बोल देते थे. विंदू ने कहा, "वे सोते हुए भी हनुमान के संवाद बोलते थे. मेरी मां उन्हें जगाकर कहती थीं, 'यह शो 10 साल पहले खत्म हो गया था!’’

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Vindu Dara SinghDara SinghHanumanRamanand SagarRamayana

Trending news

BJP मुसलमानों के खिलाफ...भाजपा पर क्यों बरसे अबू आजमी? RSS पर भी कह दी ये बड़ी बात
Maharashtra news
BJP मुसलमानों के खिलाफ...भाजपा पर क्यों बरसे अबू आजमी? RSS पर भी कह दी ये बड़ी बात
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
;