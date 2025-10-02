'नींद में बोलते थे हनुमान …' बेटे विंदू ने मानी पिता दारा सिंह की ये सलाह

रामानंद सागर द्वारा रचित 'रामायण' आज भी लोगों के मन में बसी हुई है और उसके किरदार लोगों के लिए अभी भी पूजनीय हैं. इस रामायण में राम और सीता के किरदार को करने वाले एक्टर अरुण गोविल और दीपिका को लोग आज भी भगवान के रूप में देखते हैं. वहीं हनुमान के रूप में नजर आने वाले एक्टर दारा सिंह ने अपने चुलबुले और शक्तिशाली अंदाज से घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. दारा सिंह के बाद उनके बेटे विंदू दारा सिंह ने भी पिता की राह पर चलते हुए टीवी सीरियल ‘जय वीर हनुमान’ में पवन पुत्र हनुमान का किरदार निभाया था.

पिता दारा सिंह की सीख

विंदू दारा सिंह अक्सर अपने पिता दारा सिंह के बारे में कई इंटरव्यू में बात करते हुए नजर आते हैं. वहीं कुछ समय पहले उन्होंने दारा सिंह से जुड़ी कुछ बातों को साझा किया था. विंदु ने पिता की सीख को याद करते हुए कहा, 'उन्होंने (पिता दारा सिंह) मुझसे कहा था कि यह किरदार निभाना कोई छोटी बात नहीं है. इसमें कुछ सख्त नियम हैं.’ उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम यह किरदार निभाओगे, ‘उस दिन तुम्हें नहाना होगा, पूजा-पाठ करना होगा और नॉनवेज खाने से दूर रहना होगा.’

किरदार के लिए नॉनवेज से दूरी

पिता दारा सिंह के बारे में आगे बात करते हुए विंदु सिंह ने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, इसे (नॉनवेज) छूना भी मत.’’ वहीं विंदु ने बताया कि पिता ने सलाह दी थी कि इस किरदार को निभाते समय मन में किसी भी प्रकार के अशुद्ध विचार नहीं आना चाहिए. इन सभी नियमों का पालन करने के बाद उन्होंने मुझे इस किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने को कहा था. 'वरना हनुमान जी की ऐसी लट्ठ पड़ेगी कि तू याद रखेगा.'

‘हनुमान’ के किरदार का प्रभाव

बिंदु सिंह ने बताया कि हनुमान की भूमिका निभाने का उनके पिता दारा सिंह पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वो कभी-कभी नींद में ही उनके संवाद बोल देते थे. विंदू ने कहा, "वे सोते हुए भी हनुमान के संवाद बोलते थे. मेरी मां उन्हें जगाकर कहती थीं, 'यह शो 10 साल पहले खत्म हो गया था!’’