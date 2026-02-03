Advertisement
trendingNow13096919
Hindi Newsटीवीवड़ा पाव गर्ल पर टूटा दुखों का पहाड़...पहले बिजनेस पड़ा मंदा, अब पति का चल रहा है दूसरी औरत के संग अफेयर; टूटने की कगार पर है शादी!

वड़ा पाव गर्ल पर टूटा दुखों का पहाड़...पहले बिजनेस पड़ा मंदा, अब पति का चल रहा है दूसरी औरत के संग अफेयर; टूटने की कगार पर है शादी!

Vada Pav Gir Viral Video: वड़ा पाव गर्ल नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने पति पर धोखा देने के आरोप लगाती नजर आ रही हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वड़ा पाव गर्ल पर टूटा दुखों का पहाड़...पहले बिजनेस पड़ा मंदा, अब पति का चल रहा है दूसरी औरत के संग अफेयर; टूटने की कगार पर है शादी!

Vada Pav Gir Viral Video: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस ओटीटी की पूर्व कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित यानी ‘वड़ा पाव गर्ल’ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, इस वक्त चंद्रिका अपनी निजी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं. हाल ही में चंद्रिका ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने उनके फैंस के होश उड़ा दिए हैं. चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखेबाजी का संगीन आरोप लगाया है. इस वीडियो में उन्होंने अपने पति की फोटोज और चैट भी शेयर की है.

सबूत के साथ लगाया इल्जाम

वीडियो में चंद्रिका फूट-फूट कर रोती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके घर का माहौल पिछले दो महीनों से काफी खराब है. चंद्रिका कहती हैं, 'दुनिया को क्या दिखाना है? हमारे लड़ाई-झगड़े? मैं दो महीने से चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी. मैं काम कर रही हूं, घर और बच्चा संभाल रही हूं और आप ये सब कर रहे हैं? जो लड़की दिन-रात आपके आगे-पीछे घूमती थी, उसका क्या? मेरा प्यार क्या? मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रिका ने सिर्फ वीडियो में रोकर अपना दुख नहीं जताया, बल्कि अपने पति को खुली चुनौती भी दे दी है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, ‘सबूत मेरे पास भी है’. उनके इस एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर चंद्रिका के पास पति के खिलाफ कौनसे ऐसे ठोस सबूत हैं, जो वो सही वक्त आने पर दुनिया के सामने ला सकती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

युगम ने बरती चुप्पी

जहां सोशल मीडिया पर लोग चंद्रिका की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, वहीं पति युगम गेरा की तरफ से अब तक कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया है. फैंस लगातार युगम से जवाब मांग रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस हंसते-खेलते परिवार में यह दरार कैसे आई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Chandrika Dixit

Trending news

आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
jammu kashmir encounter
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...