लॉकअप में ऐसा क्या बोल गईं पायल रोहतगी! विवाद के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ नाम

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के शो 'लॉकअप' (Lockupp) में इन दिनों हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं. अब अपने उम्दा प्रदर्शन और बेबाकी के लिए चर्चा में बनीं हुईं एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं. ट्विटर पर लोग पायल को अपना सपोर्ट कर रहे हैं.

राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाईं पायल

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति का नाम न बता पाने की वजह से पायल को काफी ट्रोल किया गया. उसके बाद उनके पार्टनर संग्राम सिंह ने अपनी खामोशी को तोड़ कर पायल को अपना पूरा सपोर्ट दिया. चाहे कोई भी हालात हो पायल के चाहनेवालो की कोई कमी नहीं हैं क्योंकि ट्विटर पर लगातार आ रहे उनके फैंस के ट्वीट तो यही दास्तान बयां कर रहे हैं.

I voted for #PayalRohatgi.. did you? Go and save the only real person in #Lockupp pic.twitter.com/lw518XN8cn — Payal Rohatagi for Lockupp (@payalfam) March 9, 2022

आलिया से हो रही तुलना

आपको याद दिला दें कि पायल ही नहीं एक वक्त था जब आलिया भट्ट भी राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाई थी और लोगों ने आलिया को भी बहुत ट्रोल किया था. वहीं पायल और कंगना के बीच होने वाले विवाद भी लोगों को मजेदार लग रहे हैं. 'लॉकअप' में जब पायल ने आलिया के नाम से कंगना पर आवाज उठाई और दोनो में नोंक झोंक भी हुई थी तब बाद में एक प्रेस कांफ्रेंस में आलिया ने कंगना की बात का करारा जवाब भी दिया.

ऐसा है ये शो

एकता कपूर का ये शो 'लॉकअप' लगातार सुर्खियों में बना हुआ हैं हर दिन किसी ने किसी के बीच तकरार, प्यार और 'लॉकअप' में उनका इकरार दर्शकों को एक्साइटेड कर रहा हैं. क्योंकि यहां ड्रामा है, मस्ती है और साजिशों की पूरी बस्ती है.

