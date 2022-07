जब बढ़े वजन के कारण टीवी की Anupamaa ने सुने पड़ोसियों के ताने, 86 किलो तक पहुंच गया था Rupali Ganguly का वेट

Rupali Ganguly Talk about her Weight Gain after Delivery: कहते हैं समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता और वक्त पलटते देर नहीं लगती. सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहीं रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) इसका जीता जागता उदाहरण हैं. सालों तक काम करने के बाद भी रुपाली गांगुली को वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थीं लेकिन एक मौके ने उन्हें घर-घर में ही नहीं बल्कि हर दिल में जगह दे दी. टीवी की अनुपमा (Anupamaa) बनकर रुपाली गांगुली आज स्क्रीन से लेकर दिल तक पर राज कर रही हैं. लेकिन एक वक्त पर रुपाली अपने बढ़े वजन के कारण लोगों से ताने तक सुन चुकी हैं.

जब 86 किलो तक पहुंच गया था रुपाली का वजन

ये बात साल 2015 की है जब रुपाली गांगुली ने बेटे रुद्रांश को जन्म दिया था. एक इंटरव्यू में रुपाली ने बताया कि डिलीवरी के बाद वो किन्हीं वजहों ने बेटे को फीड नहीं करा पाई थीं. उस वक्त उनका वजन 58 किलो ही था जो कि उनकी उम्र के लिहाज से नॉर्मल था. लेकिन कुछ ही महीनों में वजन 86 किलो तक जा पहुंचा. ऐसे में जब वो बेटे को घुमाने घर से बाहर निकलतीं तो लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे. वो कहते थे कि ‘तुम मोनिशा हो ना, कितनी मोटी हो गई हो’. उनके पड़ोसी अक्सर उनके बढ़े वजन पर ही बात करते और उन्हें भी दो बातें सुनाते. उस वक्त रुपाली को काफी बुरा भी लगता था और उन्हें गुस्सा भी आता था.

टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं रुपाली

आज रुपाली गांगुली पूरी तरह फिट हैं और उनकी गिनती टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में की जाती है. अनुपमा की सफलता के बाद रुपाली गांगुली की फीस में भी भारी बढ़ोतरी हुई. जहां वो पहले एक एपिसोड के डेढ़ लाख रुपये लेती थीं वहीं आज उनकी फीस डबल हो चुकी है. वो एक एपिसोड के 3 लाख रुपये ले रही हैं.

