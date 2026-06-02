95 साल पहले रिलीज हुई वो फिल्म… जिससे बॉलीवुड में हुई डांस की शुरुआत, क्या आप बता पाएंगे नाम?

टीवी के पॉपुलर शो इंडियाज बेस्ट डांसर' के स्टेज पर हाल ही में बॉलीवुड के गोल्डन एरा से जुड़ी बातों को याद किया गया. इसी दौरान शो के जज जावेद जाफरी, टेरेंस लुईस और होस्ट हर्ष लिंबाचिया ने मिलकर बॉलीवुड में डांस के डेवलपमेंट पर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे पुरानी नृत्य कला से लेकर आज के मॉर्डन डांस तक का सफर तय किया गया. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने उस इंडियन फिल्म का जिक्र किया, जिससे हिंदी सिनेमा में डांस की शुरुआत की गई थी.



शो के दौरान हर्ष लिंबाचिया ने जज से पूछा कि बॉलीवुड में पहली बार डांस की झलक किस फिल्म में देखने को मिली थी. लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही सवाल का उत्तर देते हुए कहा, ‘मैं बता देता हूं कि शुरुआती दौर में फिल्म 'आलम आरा' में डांस की शुरुआती झलक सामने आई थी. उस समय के कलाकारों ने शायद कभी सोचा भी नहीं की होगा कि आने वाले दौर में इंडियन सिनेमा में डांस इतनी बड़ी पहचान बन जाएगा.’

इस फिल्म से हुई बॉलीवुड में डांस की शुरुआत

हर्ष लिंबाचिया ने आगे कहा, 'आलम आरा' में पृथ्वीराज कपूर थे और उसी परिवार की परपोती करिश्मा कपूर बॉलीवुड डांस की पहचान बनेंगी.’ वहीं इस दौरान शो में दिग्गज कलाकार जावेद जाफरी भी मौजूद थे. उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को याद करते हुए उनके काम की तारीफ की. एक्टर ने कहा, ‘पृथ्वीराज कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद कमाल की थी. उनके बाद राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे महान कलाकार बॉलीवुड में शामिल हुए.’

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इन एक्ट्रेसेस ने बढ़ाया डांस का लेवल

जावेद जाफरी के बाद डांसर टेरेंस लुईस ने बॉलीवुड में डांस के बदलते रूप के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘बॉलीवुड में डांस का लेवल धीरे-धीरे बदला और इसमें कई कमाल के कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है, जिसमें एक्ट्रेसेस ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. इनमें वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित जैसी हसीनाओं के नाम शामिल हैं.’

टेरेंस लुईस ने आगे बात करते हुए कहा, ‘जब माधुरी दीक्षित का दौर आया, तो बॉलीवुड डांस में एक नई एनर्जी देखने को मिली. उनके एक्सप्रेशन और डांस स्टाइल ने लोगों के दिलों पर सालों तक राज किया. माधुरी के बाद करिश्मा कपूर ने भी डांस में एक अलग फिल्मी अंदाज एड कर दिया. हर जनरेशन ने बॉलीवुड डांस को कुछ नया दिया और एक नए लेवल पर पहुंचाया है.