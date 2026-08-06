6 लाख फॉलोअर्स, कबीर खान की पत्नी और सलमान खान से खास कनेक्शन... कौन हैं 'अलायंस' की विजेता मिनी माथुर?

Alliance winner Mini Mathur: आइए जानते हैं मिनी माथुर कौन हैं, जिन्होंने रियलिटी शो 'अलायंस' सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया है. उन्हें ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की इनामी राशि भी मिली है. इतना ही नहीं, सलमान खान से उनका खास कनेक्शन भी है.
Who is Mini Mathur Alliance Season 1 Winner: अमेजन प्राइम वीडियो और टीवी के चर्चित शो 'अलायंस' को आखिरकार अपना पहला विनर मिल गया है. इस सीजन की बाजी टीवी की जानी-मानी होस्ट और एक्ट्रेस मिनी माथुर ने मारी है. एक्ट्रेस मिनी माथुर ने अपने तेज दिमाग, कूल एटीट्यूड और शानदार गेम प्लान के दम पर अली गोनी और रूही दोसानी जैसे कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर देते हुए ट्रॉफी अपने नाम की है.
मिनी माथुर ने न केवल शो का खिताब और ट्रॉफी अपने नाम की, बल्कि 50 लाख रुपये की भारी-भरकम इनामी राशि भी जीती है. शुरुआत में फैंस इस शो को लेकर थोड़े कन्फ्यूज थे, लेकिन मिनी की जीत ने इस सीजन को यादगार बना दिया है.
मिनी माथुर एक लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस और होस्ट के रूप में जानी जाती हैं. उन्होंने 'टांडव', 'वकालत' और 'ख्वाहिश' जैसे धारावाहिकों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है. इसके अलावा, उन्होंने 'इंडियन हॉलिडे', 'पॉपकॉर्न', 'ये शाम मस्तानी' और 'खूबसूरत' जैसे कई चर्चित शोज होस्ट करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है. सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लगभग 6.08 लाख (6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स) हैं.
मिनी माथुर ने बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा बिखेरा है. वह जॉन अब्राहम की फिल्म 'आई मी और मैं' में लीड रोल में नजर आई थीं. इसके अलावा, उन्होंने 'माइंड द मल्होत्राज' नाम की लोकप्रिय वेब सीरीज में भी काम किया है. साल 2026 में, 53 साल की उम्र में 'अलायंस' शो जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती.
एक्ट्रेस मिनी माथुर का जन्म 21 अगस्त 1972 को नई दिल्ली में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) से प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR) से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT), गाजियाबाद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की.
मिनी माथुर का सलमान खान से बहुत गहरा प्रोफेशनल और पर्सनल कनेक्शन है. मिनी के पति कबीर खान बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ 'बजरंगी भाईजान' और 'एक था टाइगर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं. दिलचस्प बात यह है कि 'अलायंस' शो के दौरान खुद सलमान खान भी अतिथि के रूप में पहुंचे थे और उनके भाई सोहेल खान ने इस शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था.
'अलायंस' शो के पहले सीजन का आगाज 26 जून 2026 को हुआ था और यह शो कुल 40 दिनों तक चला. इस शो की कमान बतौर होस्ट कुणाल खेमू के हाथों में थी. प्रतियोगिता में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने 8 जोड़ियों के रूप में हिस्सा लिया था, जिसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मिनी माथुर विजेता बनकर उभरीं.