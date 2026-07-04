‘लेटेंट’ के मंच पर खाकी का जलवा... कौन है वो UP पुलिस का सिपाही, जिसने समय रैना के शो में सिंगिंग-कॉमेडी से लूट ली महफिल? जीते 1.5 लाख, जज बोले- 10/10

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ इन दिनों यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर खूब धमाल मचा रहा है. इस शो के दूसरे एपिसोड में एक ऐसे कंटेस्टेंट आए, जिन्होंने अपने अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इनका नाम कपिल दिनकर है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. कपिल जब वर्दी पहनकर मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने केवल अपनी ड्यूटी का रौब नहीं दिखाया, बल्कि अपनी गजब की कॉमेडी, शानदार सिंगिंग और बेहतरीन कॉन्फिडेंस से पूरे माहौल को एकदम मजेदार बना दिया.
मंच पर आते ही कपिल दिनकर ने समय रैना पर तंज कसते हुए मजाकिया लहजे में कहा, ‘फिर से शुरू कर दिया ये? पिछली बार चैन नहीं पड़ा बंद करवा के?’. ये सुनते ही समय रैना जोर से हंस पड़े. इसके बाद समय ने उनसे पूछा, ‘क्या वे सिर्फ इस शो के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर आए हैं या सच में पुलिस डिपार्टमेंट में हैं?’. इसका जवाब देते हुए कपिल ने कहा कि वे सच में यूपी पुलिस के जवान हैं. उन्होंने बताया कि वे इस मंच पर सिर्फ अपना गाना पेश करने आए हैं. दोनों के बीच की इस मजेदार नोंक-झोंक ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.
कपिल दिनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में साल 2021 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. शो के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बात करते हुए बताया कि पुलिस अधिकारी बनना उनकी मां का एक बड़ा सपना था. वे बेहद खुश और गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी मां का ये सपना सच कर दिखाया. पुलिस की नौकरी के साथ-साथ कपिल दिनकर का म्यूजिक के लिए प्यार हमेशा बना रहा. उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का इकलौता ऐसा बंदा हूं, जिसको म्यूजिक करने की स्पेशल परमिशन मिली हुई है’. ये सुनकर हर कोई स्माइल करने लगा.
पुलिस की नौकरी और म्यूजिक के अलावा कपिल दिनकर को लिखने का भी बेहद शौक है. उन्होंने शो में ये खुलासा किया कि वे एक राइटर भी हैं और अब तक तीन किताबें लिख चुके हैं. इसके साथ ही वे अभी आठ और नई किताबों पर काम कर रहे हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने यूपी सरकार की 'मिशन शक्ति केंद्र' योजना की तारीफ की. जब समय रैना ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें यूपी में क्राइम से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा, ‘नहीं, हमें काम करने की पूरी आजादी मिली हुई है’. शो के दौरान कपिल और जजों के बीच काफी हंसी-मजाक देखने को मिला.
जब जज हर्ष लिंबाचिया ने मजाक में कहा, ‘अगर हम कभी कोई जुर्म करें, तो आप ही हमें पकड़ने आना’. इस पर कपिल दिनकर ने तुरंत जवाब दिया, ‘आप भला जुर्म करोगे ही क्यों?’. कपिल दिनकर ने शो के पहले सीजन का हिस्सा रहे रणवीर अल्लाहबादिया यानी बीयरबाइसेप्स पर भी चुटकी ली. उन्होंने गाना गाते हुए कहा कि पिछली बार के विवाद की वजह से वह इस सीजन से गायब हैं. कपिल के बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर शो के होस्ट समय रैना, कीकु शारदा, चंदन प्रभाकर, हर्ष लिंबाचिया और बलराज सिंह घाई बेहद खुश हुए और उनको 10/10 स्कोर दिया.
खुद कपिल दिनकर ने भी खुद को 10 नंबर दिए. शो के आखिरी में समय रैना ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ‘थैंक यू सो मच कि इंडियन पुलिस से कोई हमारे शो में आया. इससे हमारे शो की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है’. इस शो में कपिल दिनकर ने अपने हुनर के दम पर 1 लाख रुपये का नकद इनाम जीता. इसके अलावा उन्होंने एक बोनस सवाल का सही जवाब देकर 50 हजार रुपये और जीत लिए. कपिल दिनकर ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्हें पहले अक्षय कुमार के गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के लिए भी ऑडिशन का ऑफर मिला था. हालांकि, वे उस शो के लिए चुने नहीं जा सके थे.