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‘लेटेंट’ के मंच पर खाकी का जलवा... कौन है वो UP पुलिस का सिपाही, जिसने समय रैना के शो में सिंगिंग-कॉमेडी से लूट ली महफिल? जीते 1.5 लाख, जज बोले- 10/10

India's Got Latent Season 2 Winner: हाल ही में समय रैना के रियिलीटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ में यूपी पुलिस के एक सिपाही ने एंट्री मारी और अपनी बेहतरीन कॉमेडी-सिंगिंग से ऑडियंस के साथ-साथ जजों का भी दिल जीत लिया, जिसके लिए उनको 10/10 स्कोर और 1.5 लाख रुपये का इनाम भी मिला.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:39 AM IST
‘लेटेंट’ के मंच पर खाकी का जलवा... कौन है वो UP पुलिस का सिपाही, जिसने समय रैना के शो में सिंगिंग-कॉमेडी से लूट ली महफिल? जीते 1.5 लाख, जज बोले- 10/10
Image Credit: India&#039;s Got Latent Season 2 WinnerSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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