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आखिर क्यों शालिनी पासी ने कान पकड़कर 3 बार लिया मुनव्वर फारुकी का नाम? VIDEO देख फैंस के भी उड़े होश

Shalini Passi Viral Video: इन दिनों करण जौहर के रियलिटी शो रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ में नजर आ रहीं इंटरनेट सेंशन और बिजनेसविमन शालिनी पासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में वे कान पकड़ कर बार-बार मुनव्वर फारुकी का नाम लेती नजर आ रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:20 PM IST
आखिर क्यों शालिनी पासी ने कान पकड़कर 3 बार लिया मुनव्वर फारुकी का नाम? VIDEO देख फैंस के भी उड़े होश
Image Credit: शालिनी पासी ने क्यों कान पकड़कर लिया मुनव्वर फारुकी का नाम (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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