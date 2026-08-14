आखिर क्यों शालिनी पासी ने कान पकड़कर 3 बार लिया मुनव्वर फारुकी का नाम? VIDEO देख फैंस के भी उड़े होश

करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ अब शुरू हो चुका है और आते ही इसने लोगों के बीच जबरदस्त बज बना दिया है. शो के शुरुआती तीन एपिसोड्स में ही लोगों को भरपूर ड्रामा, तीखी नोकझोंक और जबरदस्त मस्ती देखने को मिली. शो के अंदर बने इस माहौल के कई मजेदार वीडियोज सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं. इसी बीच शो से जुड़ा एक बेहद फनी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शालिनी पासी जाने-माने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम पूरी तरह भूल जाती हैं.
इतना ही नहीं, वे मुनव्वर को एक अजीब ही नाम से बुलाती हैं. इस मजेदार वीडियो को देखकर इंटरनेट पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. ये मजेदार वाकया शो के पहले एपिसोड में तब हुआ, जब सभी कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से मिल रहे थे और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे. मुनव्वर खुद शालिनी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे पहले उनसे ठीक से मिल नहीं पाए थे. इसके बाद वे शालिनी का हालचाल पूछते हैं. शालिनी उनका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि वे उन्हें जानती तो हैं, लेकिन फिर भी पूछती हैं कि वे क्या काम करते हैं?
इस पर मुनव्वर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि वे एक स्टैंडअप कॉमेडियन हैं और साथ ही साथ वे कभी-कभार एक्टिंग और राइटिंग भी कर लेते हैं. इसके बाद जब शालिनी कैमरे के सामने बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर बात कर रही थीं, तब ये सब और मजेदार हो जाता है. कैमरे के सामने शालिनी बड़े यकीन के साथ दावा करती हैं कि महल में मौजूद लगभग 80 से 85 परसेंट लोग उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुनव्वर फारूकी का जिक्र करने की कोशिश करती हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है और वे उनका नाम याद करने के लिए जूझने लगती हैं.
वे कैमरे पर सोच में पड़ते हुए कहती हैं, ‘मन, मन, मान्या क्या नाम है उनका? जो कॉमेडियन है ना, मान्यवर, क्या नाम है उनका?’ और इस तरह उन्होंने मुनव्वर को सीधा 'मान्यवर' बना दिया. शालिनी की इस गलती के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल होता है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इस नए वीडियो में शालिनी पासी और मुनव्वर फारूकी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो में शालिनी कैमरे के सामने खड़े होकर अपने दोनों कान पकड़ कर मुनव्वर का सही नाम बार-बार दोहराती हैं और आखिर में उनसे सॉरी बोलती हैं.
इसके बाद दोनों जोर-जोर से हंसने लगते हैं. इंटरनेट पर फैंस इस वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं और दोनों की इस क्यूट बॉन्डिंग पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. ‘द ट्रेटर्स’ के इस नए सीजन में ड्रामा सिर्फ हंसी-मजाक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेल भी काफी गंभीर मोड़ ले चुका है. शुरुआती एपिसोड्स में ही मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि मुनव्वर फारूकी, दलीप ताहिल और करण सिंह मैजिक जैसे नाम खेल से बाहर हो चुके हैं. इन खिलाड़ियों के अचानक बाहर होने के बाद महल के अंदर बचे हुए कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है.
इस शो में अब कुल 18 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, जो गेम जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जिनमें आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), अंश चोपड़ा, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, पारुल गुलाटी, प्रिश, रणवीर बरार, रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदस मौफकीर और तान्या पुरी शामिल हैं. ये पूरा शो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है, जहां हर हफ्ते नए ट्विस्ट और टर्न लोगों को हैरान कर रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में लोगों को और भी ज्यादा जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.