Urfi Javed Comment On Her Bold Look: उर्फी जावेद (Urfi Javed) हर बार अपने अटपटे अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया था, जिसे देखकर लोगों की सांसे ही अटक गईं. हाल ही में वो सिर्फ हरे रंग के धागे में नजर आई थीं. इस लुक को लेकर उर्फी को काफी ट्रोल किया गया था. क्योंकि यह पहली बार था जब उर्फी इतने ज्यादा बोल्ड लुक में नजर आई थीं. अब अपने इस लुक को लेकर एक्ट्रेस ने सफाई दी है और बताया कि वो इतने ज्यादा हॉट अवतार में लोगों के सामने क्यों नजर आईं.

उर्फी का सबसे बोल्ड लुक

हाल ही में उर्फी जावेद ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसने पूरा सोशल मीडिया हिला दिया था. इस वीडियो में उर्फी जावेद धागों से बनी ड्रेस पहने हुए नजर आ रही थी. इस वीडियो में उर्फी जावेद का जो लुक था, उसको लेकर खूब चर्चा हुई. उर्फी जावेद की इस वीडियो के सामने आने के बाद उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है. उनको लोग सही से ड्रेस पहनने की सलाह भी दे रहे है. इसी बीच अब उर्फी ने इस वीडियो को लेकर अपनी बात रखी है. उर्फी ने स्टोरी शेयर कर बताया कि उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहनी थी.

उर्फी जावेद ने कही ये बात

उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही है. इस वीडियो के लेकर तरह-तरह की बातें हो रही है. अब उर्फी ने भी इस वीडियो को लेकर अपनी राय रखी है. उर्फी ने इस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे का कारण बताया है. उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर वीडियो स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 'इस ड्रेस का एक मतलब है. कैसे इंडिया में औरतों को शादी में सुंदर दिखने के लिए गुलाब और शाइनी जूलरी दी जाती है. लेकिन वो इन्हें पहनने के बाद सही से चल नहीं पाती है.' उर्फी के इस बयान के सामने आने के बाद इस वीडियो को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है.

