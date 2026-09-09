/क्यों अमिताभ बच्चन को भारी पड़ रहा KBC 18 को होस्ट करना? मंच पर नहीं सहन कर पाते ये चीज; बोले- ‘खुद को संभालाना मुश्किल हो जाता है...’

टीवी के सबसे फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है और इस बार भी होस्ट की कुर्सी पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही नजर आ रहे हैं. इस बार शो को एक बहुत ही खास और नई थीम के साथ लाया गया है, जिसका नाम ‘सोचना पड़ेगा’ रखा गया है. आजकल के डिजिटल दौर में जब हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर तुरंत मिल जाता है, तब ये शो लोगों को बिना सोचे-समझे फैसला लेने से रोकता है, जिसका मकसद है सिर्फ जवाब जानना ही काफी नहीं, बल्कि सही समझ और सोच-विचार के बाद ही कोई कदम उठाना जिंदगी में असल मायने रखता है.
अमिताभ बच्चन हमेशा से ही इस शो की जान रहे हैं. खेल के बीच-बीच में जब वे सामने बैठे कंटेस्टेंट्स से हल्की-फुल्की बातें करते हैं, तो माहौल बहुत अपना सा बन जाता है. बातचीत के दौरान बिग बी अक्सर अपनी पुरानी यादें, पर्सनल लाइफ और फिल्मी करियर के कई मजेदार किस्से भी सुनाते हैं, जिसे दर्शक बड़े चाव से सुनते हैं. मगर हॉटसीट पर हर पल सिर्फ हंसी-मजाक वाला नहीं होता. कई बार देश के कोने-कोने से आए आम लोग अपने संघर्ष और मजबूरी की ऐसी दर्दनाक दास्तां बयां करते हैं, जिसे सुनकर वहां बैठा हर कोई दंग रह जाता है और खुद होस्ट बिग बी काफी इमोशनल हो जाते हैं.
हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल टंबलर ब्लॉग पर दिल की बात लिखते हुए बताया कि शो को होस्ट करना हमेशा आसान नहीं होता. उन्होंने अपने टंबलर ब्लॉग में लिखा, ‘कुछ कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी की इतनी भारी और दर्दभरी कहानियां लेकर आते हैं कि अपने इमोशंस को संभाल पाना और साथ ही शो को आगे होस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है’. बिग बी ने आगे लिखा, ‘मैं इस बारे में ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे चैनल और होस्ट के बीच की समझ पर असर पड़ सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये दिल तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस रहा है’. उनका ये ब्लॉग काफी वायरल हो रहा है.
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने शो के प्रमोशनल के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोमो वीडियो जारी किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन गोल्फ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के जरिए उन्होंने जिंदगी की तुलना गोल्फ से की. उन्होंने समझाया कि जीवन में जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है, इसलिए सब्र और सही सोच का बहुत बड़ा महत्व होता है. वीडियो में बिग बी कहते हैं, ‘बचपन से हमें यही सिखाया गया कि जो सबसे पहले जवाब दे, वही सबसे सही होता है, मगर जिंदगी में पहला फैसला हमेशा सही नहीं होता’. उनका ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा और पसंद किया जा रहा है.
प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन अपने खास और दमदार अंदाज में ऑडियंस को एक बहुत बड़ी सीख देते नजर आते हैं. वे कहते हैं, ‘बचपन में हमें सिखाया गया था कि जो पहले जवाब दे, सबसे सही वही है. लेकिन जिंदगी में कई बार, पहला जवाब ही सही नहीं होता. तो इस बार केबीसी में, जवाब देने से पहले खुद को जरा रोकना पड़ेगा. नहीं समझे? इस बार... सोचना पड़ेगा’. उनकी ये सीधी सी बात ये साबित करती है कि ये सीजन सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि धैर्य, ठहराव और सही फैसले लेने की कला को भी दुनिया के सामने मजबूती से पेश कर रहा है, जो हर किसी के लिए मजेदार और सीखने वाला है.
टेलीविजन पर लोगों का दिल जीतने के साथ-साथ अमिताभ बच्चन फिल्मों में भी लगातार एक्टिव हैं. वे बहुत जल्द वे एक बार फिर नाग अश्विन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल में नजर आने वाले हैं, जिसमें वे एक बार फिर अश्वत्थामा के ही किरदार में नजर आएंगे. इस बड़े प्रोजेक्ट में उनके साथ साउथ के सुपरस्टार प्रभास और दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी अहम रोल में होंगे. फिल्म का पहला पार्ट दुनिया भर में तगड़ी कमाई करते हुए एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर चुका है, जिसके बाद अब मेकर्स इसके दूसरे भाग की शूटिंग और प्रोडक्शन पर तेजी से काम में जुटे हैं.