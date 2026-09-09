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क्यों अमिताभ बच्चन को भारी पड़ रहा KBC 18 को होस्ट करना? मंच पर नहीं सहन कर पाते ये चीज; बोले- ‘खुद को संभालाना मुश्किल हो जाता है...’

Amitabh Bachchan On KBC 18: ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में नए अंदाज के साथ लौटे अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर दिल छू लेने वाली बात कही है. हॉटसीट पर आने वाले लोगों की तकलीफें सुनकर बिग बी खुद इमोशनल हो जाते हैं. जानिए कैसे इस बार ‘सोचना पड़ेगा’ की थीम के साथ ये शो जिंदगी का बड़ा फलसफा सिखा रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 09, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:15 AM IST
क्यों अमिताभ बच्चन को भारी पड़ रहा KBC 18 को होस्ट करना? मंच पर नहीं सहन कर पाते ये चीज; बोले- ‘खुद को संभालाना मुश्किल हो जाता है...’
Image Credit: क्यों KBC 18 को होस्ट करना पड़ रहा भारी? (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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