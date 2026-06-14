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Netflix की चमक के पीछे छिपी बेचैनी, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं विवाद और दबाव, जिससे 'लॉकअप' तक पहुंच गई बात?

बड़े सितारों के साथ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने दुनियाभर में दमदार पहचान बनाई है. इसके बावजूद वह अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार या अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसा सांस्कृतिक प्रभाव नहीं बना पाया. अब कंपनी बड़े बजट से आगे बढ़कर मास ऑडियंस को साधने की कोशिश कर रही है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:37 AM IST
Netflix की चमक के पीछे छिपी बेचैनी, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं विवाद और दबाव, जिससे 'लॉकअप' तक पहुंच गई बात?
Image Credit: अब रियलिटी शोज पर क्यों बढ़ा Netflix का भरोसा? (एआई निर्मित फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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