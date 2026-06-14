दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स आज हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. भारत में नेटफ्लिक्स के पास भारी-भरकम बजट, बड़े सितारे और दुनियाभर में शानदार पहचान है. इसके बावजूद वह अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसा सांस्कृतिक प्रभाव नहीं बना पाया. ऐसे में सवाल केवल फ्लॉप शोज का नहीं है, बल्कि दर्शकों से गहरे जुड़ाव का भी है.
वहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म ऐसे किरदार और कहानियां बनाने में सफल रहे, जो लोगों के जेहन में बस गए और उनकी बातचीत का हिस्सा बन गए. लेकिन नेटफ्लिक्स के कई चर्चित प्रोजेक्ट रिलीज के कुछ समय बाद ही लोगों की यादों से ओझल हो गए. अब सवाल यह उठता है कि भारतीय बाजार में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स कहां चूक गया, जिसकी वजह से अब बात 'लॉकअप' जैसे रियलिटी शो तक पहुंच गई है.
भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की काफी बड़ी ऑडियंस है और ऐसे में ज्यादातर दर्शक ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं, जिसमें स्थानीय संस्कृति, छोटे शहरों की कहानियां, पारिवारिक रिश्ते और जमीनी किरदार नजर आएं. इसी वजह से 'पंचायत', 'मिर्जापुर' और 'आश्रम' जैसी वेब सीरीज को दर्शकों ने काफी पसंद किया और वे लोगों के बीच अलग छाप छोड़ने में सफल साबित हुईं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ फ्लॉप शो नहीं, बल्कि भारतीय दर्शकों से दूरी भी है. भारत में नेटफ्लिक्स की आलोचना अक्सर इस बात को लेकर होती है कि उसके कई बड़े प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन समस्या सिर्फ फ्लॉप शो या कमजोर व्यूअरशिप की नहीं है. सवाल यह है कि क्या नेटफ्लिक्स भारतीय दर्शकों के साथ वैसा भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बना पाया है, जैसा दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म बना चुके हैं.
आज भारतीय मनोरंजन बाजार में सफलता सिर्फ व्यूअरशिप से तय नहीं होती. सफलता तब मानी जाती है, जब किरदार लोगों की बातचीत का अहम हिस्सा बन जाएं और लोगों को लंबे समय तक याद रहें, सोशल मीडिया पर मीम्स का हिस्सा बन जाएं और दर्शक बेसब्री से अगले सीजन का इंतजार करें. बस यहीं नेटफ्लिक्स संघर्ष करता नजर आता है.