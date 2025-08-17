उस नशेड़ी को…; 'मुकेश खन्ना ने बताया क्यों रणवीर को नहीं बनाएंगे शक्तिमान

Ranveer Singh Shaktimaan: 'शक्तिमान' पर बन रही फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है. हालांकि, फिल्म में काफी देरी हो रही, जिसकी वजह फिल्म में कास्टिंग को लेकर हो रही परेशानी है.
'शक्तिमान' 90 के दशक के लोगों के लिए केवल एक फिल्म नहीं बल्कि यादों का पूरा एक पिटारा है. 'शक्तिमान' को हर उम्र के लोग देखना पसंद करते थे. जब इसकी फिल्म बनने की अनाउंसमेंट हुई, तो लोग काफी एक्साइटेड भी हुए.हालांकि, फिल्म की अभी तक शुरुआत भी नहीं हो पाई है, क्योंकि फिल्म के लिए 'शक्तिमान' के किरदार के लिए अभी तक कोई भी एक्टर डिसाइड नहीं हुआ है. काफी वक्त से इस रोल के लिए रणवीर सिंह के नाम की चर्चा हो रही थी.
रणवीर सिंह नहीं कर रहे 'शक्तिमान' का रोल
हालांकि, 'शक्तिमान' एक्टर मुकेश खन्ना ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रणवीर सिंह फिल्म में 'शक्तिमान' का रोल नहीं निभा रहे हैं. लेकिन, अब उन्होंने इस मामले में और खुलकर बात की है. हाल ही में मुकेश खन्ना फिल्मी ज्ञान से बात करते हुए फिल्म में रणवीर सिंह को कास्ट न करने की वजह बताई है. दरअसल, इस बात की शुरुआत तब हुई जब एक फैन ने उनसे फिल्म में रणवीर को लेने को कहा. इस पर एक्टर ने कहा कि मुझे भी रणवीर बहुत पसंद है. हमने तीन घंटे में बैठकर बातचीत भी की. वो बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर हैं, लेकिन मैंने उन्हें उनके मुंह पर कह दिया कि आप तमराज किलविश का किरदार निभा सकते हैं.
रणवीर सिंह को ना लेने की वजह
इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने ये भी बताया कि उन्हें 'शक्तिमान' के किरदार में रणवीर को न लेने के लिए कई लोगों ने सलाह दी है. उन्होंने कहा, मुझे 'शक्तिमान' के लिए एक्टर नहीं चाहिए, चेहरा भी चाहिए. आगे उन्होंने कहा कहीं ना कहीं रियल लाइफ में अगर आपकी इमेज गलत है, तो वो बीच में आती है. कई लोग मुझे रणवीर सिंह के लिए बोलते हैं कि 'अरे साहब, ये नशेड़ी को 'शक्तिमान' मत बनाना, हमारे बचपन की यादें खत्म हो' जाएगी.
