'शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को...' कुनिका, नीलम और तान्या ने की अशनूर की बॉडी शेमिंग, भड़का ऑनस्क्रीन भाई, लगा दी क्लास

Bigg Boss 19 में अशनूर की बॉडी शेमिंग होने पर उनके ऑन स्क्रीन भाई रोहन मेहरा भड़क गए हैं. इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तीनों कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:32 PM IST
रोहन मेहरा और अशनूर
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में हंगामे के बाद घर का माहौल एक बार फिर से बदल रहा है. नीलम, कुनिका और तान्या का गुट एक बार फिर से साथ है. हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये तीनों मिलकर अशनूर की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं. जिसे लेकर अब अशनूर के ऑनस्क्रीन भाई रोहन मेहरा ने चुप्पी तोड़ी है और तीनों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

कुनिका, तान्या, नीलम पर भड़के रोहन मेहरा

रोहन मेहरा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सीरियल में अशनूर के ऑनस्क्रीन भाई बने थे. जिसके बाद दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई और असल में भी अशनूर रोहन को अपना भाई मानते हैं. ऐसे में रोहन मेहरा ने अशनूर पर हुई बॉडी शेमिंग लेकर एक्स पर पोस्ट किया और तीनों की लताड़ लगाई.

लगाई एक्स पर फटकार

रोहन मेहरा ने एक्स पर लिखा- 'बॉडी शेमिंग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है. आज अशनूर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और इसकी निंदा होनी चाहिए. सम्मान और दयालुता सभी के अंदर होनी चाहिए. आपको शर्म आनी चाहिए कुनिका, नीलम और तान्या.' रोहन ने इस पोस्ट के साथ वो वीडियो भी शेयर किया है द खबरी का जिसमें ये तीनों बैठकर अशनूर की बॉडी पर भद्दे कमेंट करते नजर आ रहे हैं.

सलमान खान के शो पर प्रिंस नरूला का फूटा गुस्सा, मेकर्स पर उठाए सवाल, बोले- बसीर अली का एविक्शन साजिश!

पेरेंट्स का रिएक्शन

अशनूर को लेकर फरहाना भट्ट भी पहले काफी कुछ कह चुकी हैं.जिस पर अशनूर के पेरेंट्स ने रिएक्ट भी किया था. अवनीत ने कहा था- 'वो हमेशा आराम से जवाब देती है. जब भी फरहाना कुछ कहती है. हमेशा इज्जत से बात करती है. यही उसके संस्कार है. इसके साथ ही गुरमीत ने कहा कि अपनी बेटी को स्क्रीन पर आंखों में आंसू लिए देखना थोड़ा मुश्किल होता है.बस लगता है कि हम आ जाएं और उसे प्रोटेक्ट कर लें. लेकिन ऐसा नहीं कर सकते. बस यहां से स्ट्रेंथ भेज रहे हैं उसके लिए.' आपको बता दें, अशनूर और अभिषेक के खिलाफ उनके ग्रुप वालों को छोड़कर पूरा घर है. जिसकी वजह पूरे घर को इनकी वजह से नॉमिनेट होना पड़ा. ये दोनों पूल में फुसफुसाकर बात कर रहे थे. बिग बॉस के मना करने पर भी नहीं माने. जिसके बाद बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया.

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Bigg Boss 19

