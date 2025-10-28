'शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को...' कुनिका, नीलम और तान्या ने की अशनूर की बॉडी शेमिंग, भड़का ऑनस्क्रीन भाई, लगा दी क्लास

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में हंगामे के बाद घर का माहौल एक बार फिर से बदल रहा है. नीलम, कुनिका और तान्या का गुट एक बार फिर से साथ है. हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये तीनों मिलकर अशनूर की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं. जिसे लेकर अब अशनूर के ऑनस्क्रीन भाई रोहन मेहरा ने चुप्पी तोड़ी है और तीनों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

कुनिका, तान्या, नीलम पर भड़के रोहन मेहरा

रोहन मेहरा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सीरियल में अशनूर के ऑनस्क्रीन भाई बने थे. जिसके बाद दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई और असल में भी अशनूर रोहन को अपना भाई मानते हैं. ऐसे में रोहन मेहरा ने अशनूर पर हुई बॉडी शेमिंग लेकर एक्स पर पोस्ट किया और तीनों की लताड़ लगाई.

Body shaming is unacceptable. What happened to @ashnoorkaur03 today was wrong and needs to be called out. Respect and kindness should be the bare minimum. Shame on you @Kunickaa Neelam and Tanya. https://t.co/b5FzvO5mCr — Rohan Mehra (@rohan4747) October 27, 2025

लगाई एक्स पर फटकार

रोहन मेहरा ने एक्स पर लिखा- 'बॉडी शेमिंग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है. आज अशनूर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और इसकी निंदा होनी चाहिए. सम्मान और दयालुता सभी के अंदर होनी चाहिए. आपको शर्म आनी चाहिए कुनिका, नीलम और तान्या.' रोहन ने इस पोस्ट के साथ वो वीडियो भी शेयर किया है द खबरी का जिसमें ये तीनों बैठकर अशनूर की बॉडी पर भद्दे कमेंट करते नजर आ रहे हैं.

पेरेंट्स का रिएक्शन

अशनूर को लेकर फरहाना भट्ट भी पहले काफी कुछ कह चुकी हैं.जिस पर अशनूर के पेरेंट्स ने रिएक्ट भी किया था. अवनीत ने कहा था- 'वो हमेशा आराम से जवाब देती है. जब भी फरहाना कुछ कहती है. हमेशा इज्जत से बात करती है. यही उसके संस्कार है. इसके साथ ही गुरमीत ने कहा कि अपनी बेटी को स्क्रीन पर आंखों में आंसू लिए देखना थोड़ा मुश्किल होता है.बस लगता है कि हम आ जाएं और उसे प्रोटेक्ट कर लें. लेकिन ऐसा नहीं कर सकते. बस यहां से स्ट्रेंथ भेज रहे हैं उसके लिए.' आपको बता दें, अशनूर और अभिषेक के खिलाफ उनके ग्रुप वालों को छोड़कर पूरा घर है. जिसकी वजह पूरे घर को इनकी वजह से नॉमिनेट होना पड़ा. ये दोनों पूल में फुसफुसाकर बात कर रहे थे. बिग बॉस के मना करने पर भी नहीं माने. जिसके बाद बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया.