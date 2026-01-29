'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आया 8 साल का लीप, फिर अलग हुए अरमान-अभिरा, ट्विस्ट देख फैंस हैरान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही आठ साल की लीप आने वाला है. लीप के बाद क्या होगा, उसकी एक झलक मेकर्स ने दर्शकों को दिखा दी है. अभिरा और अरमान अलग हो जाएंगे. अभिरा, वाणी के साथ अलग रहने लगेगी और अरमान मायरा के साथ पोद्दार हाउस में रहेगा. अभिरा को अरमान की याद सताने लगेगी, लेकिन अरमान को अभिरा की याद नहीं आएगी.

गैरेज संभालती नजर आई अभिरा

लेटेस्ट प्रोमो की शुरुआत वाणी से होती है. वाणी अपना अकाउंट चेक करती है और कहती है कि 'यार सिर्फ 5 दिन के पैसे बचे हैं. कैसे खर्चा चलेगा?' इसके बाद अभिरा की एंट्री होती है और अभिरा जानबूझकर एक व्यक्ति की कार पंचर कर देती है. वह पंचर बनवाने उसके गैरेज में आता है. अभिरा कहती हैं कि 'परेशान मत होइए अंकल. हमारे गैरेज में आपकी गाड़ी आई है तो ठीक होकर ही जाएगी.' इसके बाद वाणी, अभिरा को खाना खिलाती है और अभिरा अरमान को याद करती हुई नजर आती है.

पोद्दार हाउस में मजे कर रहे मायरा और अरमान

वहीं प्रोमो में मायरा और अरमान मजे के पोद्दार हाउस में रहते नजर आते हैं. दोनों फेस पर मास्क लगाकर आराम करते दिखते हैं और तभी दादी-सा उन्हें नाश्ते के लिए आवाज लगाती है. अरमान की हरकतें देखने के बाद दादी-सा हंसने लगती है और कहती हैं कि 'तुम बिल्कुल बच्चे बन गए हो अरमान.' अरमान दादी सा के साथ मस्ती करने लगता है और दादी सा कहती है कि 'ऐसे तो ये अपनी मां को कभी मिस नहीं करेगी.' अरमान कहता है कि 'जरूरत भी नहीं है दादी सा' और बस यही प्रोमो का अंत हो जाता है.

मेकर्स पर भड़क रहे लोग

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के लीप के प्रोमो को देख फैंस भड़क गए हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि हर बार अभिरा को ही क्यों झेलना पड़ता है. एक यूजर ने लिखा 'पहले वकील, फिर कपड़ों का बिजनेस और अब गैरेज. कुछ भी दिखाते हो.' दूसरे यूजर ने लिखा 'चौथा सीजन है. हर सीजन में जोड़ी को अलग क्यों कर देते हो.' तीसरे यूजर ने लिखा 'कहां से ये दोनों मम्मी-पापा लग रहे हैं.'