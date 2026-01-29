Advertisement
trendingNow13090870
Hindi Newsटीवीये रिश्ता क्या कहलाता है में आया 8 साल का लीप, फिर अलग हुए अरमान-अभिरा, ट्विस्ट देख फैंस हैरान

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आया 8 साल का लीप, फिर अलग हुए अरमान-अभिरा, ट्विस्ट देख फैंस हैरान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही 8 साल की लीप आने वाला है. हाल ही में इससे जुड़ा एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया है, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया है. प्रोमो में नजर आ रहा है कि अरमान और अभिरा बेटियों के वजह से फिर अलग हो जाते हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 29, 2026, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में 8 साल की लीप
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में 8 साल की लीप

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही आठ साल की लीप आने वाला है. लीप के बाद क्या होगा, उसकी एक झलक मेकर्स ने दर्शकों को दिखा दी है. अभिरा और अरमान अलग हो जाएंगे. अभिरा, वाणी के साथ अलग रहने लगेगी और अरमान मायरा के साथ पोद्दार हाउस में रहेगा. अभिरा को अरमान की याद सताने लगेगी, लेकिन अरमान को अभिरा की याद नहीं आएगी. 

गैरेज संभालती नजर आई अभिरा 
लेटेस्ट प्रोमो की शुरुआत वाणी से होती है. वाणी अपना अकाउंट चेक करती है और कहती है कि 'यार सिर्फ 5 दिन के पैसे बचे हैं. कैसे खर्चा चलेगा?' इसके बाद अभिरा की एंट्री होती है और अभिरा जानबूझकर एक व्यक्ति की कार पंचर कर देती है. वह पंचर बनवाने उसके गैरेज में आता है. अभिरा कहती हैं कि 'परेशान मत होइए अंकल. हमारे गैरेज में आपकी गाड़ी आई है तो ठीक होकर ही जाएगी.' इसके बाद वाणी, अभिरा को खाना खिलाती है और अभिरा अरमान को याद करती हुई नजर आती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोद्दार हाउस में मजे कर रहे मायरा और अरमान 
वहीं प्रोमो में मायरा और अरमान मजे के पोद्दार हाउस में रहते नजर आते हैं. दोनों फेस पर मास्क लगाकर आराम करते दिखते हैं और तभी दादी-सा उन्हें नाश्ते के लिए आवाज लगाती है. अरमान की हरकतें देखने के बाद दादी-सा हंसने लगती है और कहती हैं कि 'तुम बिल्कुल बच्चे बन गए हो अरमान.' अरमान दादी सा के साथ मस्ती करने लगता है और दादी सा कहती है कि 'ऐसे तो ये अपनी मां को कभी मिस नहीं करेगी.' अरमान कहता है कि 'जरूरत भी नहीं है दादी सा' और बस यही प्रोमो का अंत हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेकर्स पर भड़क रहे लोग 
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के लीप के प्रोमो को देख फैंस भड़क गए हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि हर बार अभिरा को ही क्यों झेलना पड़ता है. एक यूजर ने लिखा 'पहले वकील, फिर कपड़ों का बिजनेस और अब गैरेज. कुछ भी दिखाते हो.' दूसरे यूजर ने लिखा 'चौथा सीजन है. हर सीजन में जोड़ी को अलग क्यों कर देते हो.' तीसरे यूजर ने लिखा 'कहां से ये दोनों मम्मी-पापा लग रहे हैं.'  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

yeh rishta kya kehlata hai

Trending news

फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत