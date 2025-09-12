10 दिन की गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए आशीष कपूर, इन खास शर्तों पर मिली जमानत, बलात्कार है आरोप
Advertisement
trendingNow12919098
Hindi Newsटीवी

10 दिन की गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए आशीष कपूर, इन खास शर्तों पर मिली जमानत, बलात्कार है आरोप

Ashish Kapoor: हाल ही में फेमस टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम आशिष कपूर को दिल्ली की तिस हजारी कोर्ट ने जमानत मिल गई है. हालांकि, इसके लिए कोर्ट ने उनके सामने कुछ शर्ते रखी हैं, जिनका उनको सख्ती से पालन करना होगा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 दिन की गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए आशीष कपूर
10 दिन की गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए आशीष कपूर

Ashish Kapoor Rape Case: फेमस टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ चुके एक्टर आशिष कपूर को दिल्ली की तिस हजारी कोर्ट ने जमानत मिल गई है. उन पर अगस्त 2025 में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था. पुलिस ने उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उनकी जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना जरूरी है. ये मामला अब भी जांच के दायरे में है और पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है.

आशिष कपूर को जमानत एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर मिली है. कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें हमेशा मोबाइल फोन चालू रखना होगा और उसमें लोकेशन सर्विस ऑन रहनी चाहिए. इसके अलावा, वे मामले से जुड़े किसी भी गवाह या पीड़िता को बरगलाने और अफैक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते. फिलहाल, एक्टर ने इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Crazy for Ashish (@crazyforaashish)

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता के आरोप

अगस्त 2025 में दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाली और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाली एक 24 साल की लड़की ने गंभीर आरोप लगाए थे. उसका कहना था कि एक हाउस पार्टी के दौरान उसे नशीला चीज पिलाकर बेहोश किया गया और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ. लड़की ने ये भी आरोप लगाया था कि इस घटना की रिकॉर्डिंग कर उसे धमकी दी गई कि अगर वो शिकायत करेगी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

28 साल पहले आई एक धामकेदार फिल्म, जिसे देख 2 घंटे 13 मिनट तक हंसते ही रहे लोग, 50 दिनों में हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

बयान में बदलाव

शुरुआत में लड़की ने आरोप लगाया था कि आशिष कपूर, उनके दोस्त के साथ दो और अनजान लोग इस वारदात में शामिल थे. यहां तक कि उसने ये भी कहा कि एक महिला ने उसे शारीरिक तौर पर मारा-पीटा. लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसके साथ केवल आशिष कपूर ने रेप किया. इसी वजह से मामला, जो पहले गैंगरेप के तौर पर दर्ज था, अब रेप केस में बदलने की तैयारी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RVCJ Movies (@rvcjmovies)

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशिष कपूर को गिरफ्तार कर लिया और 5 सितंबर को उनका मेडिकल पोटेंसी टेस्ट भी करवाया. पुलिस का कहना है कि बयान में बदलाव के बाद केस की धाराओं को बदला जाएगा. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक कोर्ट में सुनवाई जारी है और आगे की जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा.

कौन हैं आशिष कपूर?

आशिष कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुआ था. एक्टिंग से पहले वे इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम करते थे. उन्होंने 2010 में 'श्श्श… कोई है' से टीवी करियर की शुरुआत की. इसके बाद 'देखा एक ख्वाब', 'सरस्वतीचंद्'र और 'मोलक्की – रिश्तों की अग्निपरीक्षा' जैसे शोज में नजर आए. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 'देखा एक ख्वाब' में युवराज उदयवीर सिंह के किरदार से मिली. वो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में भी नजर आ चुके हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Ashish Kapoor

Trending news

राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
;