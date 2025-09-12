10 दिन की गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए आशीष कपूर, इन खास शर्तों पर मिली जमानत, बलात्कार है आरोप

Ashish Kapoor Rape Case: फेमस टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ चुके एक्टर आशिष कपूर को दिल्ली की तिस हजारी कोर्ट ने जमानत मिल गई है. उन पर अगस्त 2025 में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था. पुलिस ने उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उनकी जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना जरूरी है. ये मामला अब भी जांच के दायरे में है और पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है.

आशिष कपूर को जमानत एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर मिली है. कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें हमेशा मोबाइल फोन चालू रखना होगा और उसमें लोकेशन सर्विस ऑन रहनी चाहिए. इसके अलावा, वे मामले से जुड़े किसी भी गवाह या पीड़िता को बरगलाने और अफैक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते. फिलहाल, एक्टर ने इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

पीड़िता के आरोप

अगस्त 2025 में दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाली और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाली एक 24 साल की लड़की ने गंभीर आरोप लगाए थे. उसका कहना था कि एक हाउस पार्टी के दौरान उसे नशीला चीज पिलाकर बेहोश किया गया और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ. लड़की ने ये भी आरोप लगाया था कि इस घटना की रिकॉर्डिंग कर उसे धमकी दी गई कि अगर वो शिकायत करेगी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.

बयान में बदलाव

शुरुआत में लड़की ने आरोप लगाया था कि आशिष कपूर, उनके दोस्त के साथ दो और अनजान लोग इस वारदात में शामिल थे. यहां तक कि उसने ये भी कहा कि एक महिला ने उसे शारीरिक तौर पर मारा-पीटा. लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसके साथ केवल आशिष कपूर ने रेप किया. इसी वजह से मामला, जो पहले गैंगरेप के तौर पर दर्ज था, अब रेप केस में बदलने की तैयारी है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशिष कपूर को गिरफ्तार कर लिया और 5 सितंबर को उनका मेडिकल पोटेंसी टेस्ट भी करवाया. पुलिस का कहना है कि बयान में बदलाव के बाद केस की धाराओं को बदला जाएगा. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक कोर्ट में सुनवाई जारी है और आगे की जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा.

कौन हैं आशिष कपूर?

आशिष कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुआ था. एक्टिंग से पहले वे इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम करते थे. उन्होंने 2010 में 'श्श्श… कोई है' से टीवी करियर की शुरुआत की. इसके बाद 'देखा एक ख्वाब', 'सरस्वतीचंद्'र और 'मोलक्की – रिश्तों की अग्निपरीक्षा' जैसे शोज में नजर आए. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 'देखा एक ख्वाब' में युवराज उदयवीर सिंह के किरदार से मिली. वो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में भी नजर आ चुके हैं.