'हर 3 हफ्ते में होती थी कीमोथेरेपी', इलाज के दौरान टूटा हुआ महसूस करती थीं हिना खान, बताया कैसे खुद को रखा मजबूत

Hina Khan on Cancer Treatment Journey: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बिग बॉस 11' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज से घर-घर में पहचानी जाने वाली हिना खान ने हमेशा अपने काम और अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है. इस बीच उन्होंने अभिनेत्री सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में जिंदगी की चुनौती और संघर्ष भरे पलों के बारे में खुलकर बात की. ये पल उनके कैंसर के इलाज से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में सकारात्मक होना और जीवन के छोटे-छोटे पलों का आनंद लेना कितना जरूरी होता है.

'कीमोथेरेपी के दौरान अच्छे और बुरे दोनों...'

हिना खान ने कहा, 'कीमोथेरेपी के दौरान अच्छे और बुरे दोनों दिन आए. इलाज के हर सेशन में जिंदगी का अनुभव अलग था. मैं हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी लेती थी. पहले हफ्ते में मुझे बहुत दर्द होता था और शरीर टूटा हुआ सा महसूस होता था. नर्व्स में तेज दर्द होता था, और यह उनके लिए सबसे कठिन था.' उन्होंने कहा, 'इसके बाद आने वाले दो हफ्ते मेरे लिए राहत और जीवन का आनंद लेने का समय होता था. इस दौरान मैं ट्रैवल करती, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताती, और पूरी तरह से जिंदगी जीने की कोशिश करती.'

'हर 3 हफ्ते में होती थी कीमोथेरेपी'

जब सोहा ने उनसे उनके कैंसर अनुभव के बारे में पूछा, तो हिना ने बताया कि वह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने कहा, 'हर मरीज को कीमोथेरेपी के बीच कुछ हफ्तों का समय दिया जाता है ताकि शरीर को आराम और सुधार का मौका मिल सके. यह समय एक से तीन हफ्ते तक हो सकता है, जो मरीज की स्थिति और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है.' हिना ने कहा, 'मेरे मामले में हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी होती थी, और पहले हफ्ते में दर्द भयानक होता था. मैं इस कठिन समय में खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती थी.'

हिना ने शेयर किया अपना अनुभव

हिना ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, 'जीवन में दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है. जब जीवन के किसी हिस्से में कठिनाई आती है, तो बाकी समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए. लोग अक्सर बीमारी या किसी बड़ी चुनौती का सामना करते ही सोच लेते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन यह सही नहीं है.' उन्होंने कहा, 'मैंने महसूस किया कि मुश्किल समय के बीच भी जीवन में अच्छे दिन होते हैं. जब आप अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं और प्यार महसूस करते हैं, तो खुशी अपनेआप मिलने लगती है. मुश्किल समय में धैर्य, उम्मीद और सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ाती है.' (एजेंसी)