पापा बने ये रिश्ता क्या…’ एक्टर रोहित पुरोहित और शीना बजाज के घर गूंजी किलकारी, शादी के 7 साल बाद बने मम्मी-पापा; बेबी बॉय का किया वेलकम

टीवी के लोकप्रिय सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में ‘अरमान’ के लीड रोल में नजर आ रहे एक्टर रोहित पुरोहित असल जिंदगी में पापा बन गए हैं. बीते सोमवार यानी कि 15 सितंबर को एक्टर के घर किलकारी गूंजी है. उन्होंने अपनी पत्नी शीना बजाज के साथ पहले बच्चे का स्वागत किया है. कपल ने सोशल मीडिया पर बेटे के आने की खुशी जाहिर की.

अरमान के किरदार में नजर आ रहे रोहित पुराहित ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये खुश खबरी बांटी कि अब वो एक बेटे के पिता बन चुके हैं. उन्होंने अपनी और शीना की मैटरनिटी फोटोशूट की एक फोटो शेयर की थी जिसमें लिखा था ‘इट्स ए बॉय 15.9.2025.’

सोशल मीडिया पर मिल रही है बधाइयां

रोहित पुरोहित के पोस्ट शेयर करने के तुरंत बाद, अभिनेता अनिरुद्ध दवे ने टिप्पणी की 'बधाई हो, खूब सारा प्यार और छोटे को आशीर्वाद.' कई अन्य सेलेब्स और फैन ने भी बधाई दी. रोहित को डेली सोप 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में उनके किरदार के लिए जाना जाता है. वहीं शीना को सिटकॉम 'बेस्ट ऑफ लक निक्की' में काम करने के बाद लोकप्रियता मिली.

अप्रैल में दी थी प्रेग्नेंसी की खबर

रोहित और शीना ने 22 जनवरी, 2019 को जयपुर में शादी की थी. 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रेग्नेंसी का एलान किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें एक्टर रोहित पुरोहित भी नजर आ रहे थे. उनके हाथ में एक कार्ड था जिसमें लिखा था, ‘मम्मी-पापा.’ पोस्ट में उन्होंने लिखा 'आपकी प्रार्थना की जरूरत है. प्लीज, हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए.' शीना आगे लिखती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि प्रेग्नेंसी का यह फेज अच्छे से निकल जाए. मैं आपके साथ यह खबर साझा करके काफी खुश हूं.'