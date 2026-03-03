‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आएगा महा ट्विस्ट, अरमान-अभिरा करेंगे प्यार का इजहार, फिर लेंगे सात फेरे

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Maha Twist: टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने लोगों के दिलों पर काफी लंबे समय से कब्जा किया हुआ है. शो में जल्द ही एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है. दर्शकों को देखने को मिलेगा कि अरमान और अभिरा एक-दूजे से प्यार का इजहार करेंगे. इतना ही नहीं वे शादी का फैसला भी लेंगे.
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Maha Twist Armaan And Abhira Express Their Love: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने लंबे समय से लोगों के दिलों-दिमाग पर कब्जा किया हुआ है. आज इस भी शो ने टीआरपी की रेस में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस टीवी सीरियल में आए दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. जल्द ही सीरियल में अरमान और अभिरा को लोग फिर से साथ देखने के लिए उत्साहित हैं.
बीते दिन समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर 'ये रिश्ता क्या हलाता है' में दिखाया गया कि अरमान और अभिरा बेकिंग क्लासेस में एक-दूजे से टकराते हैं. दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति साथ टैटू बनवाने के लिए जाते हैं, लेकिन पापा के नाम की जगह मायरा अपनी मां के नाम का टैटू बनवा लेती है. हालांकि आने वाला ट्विस्ट काफी मजेदार रहने वाला है.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अपकमिंग शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा को अरमान से धक्का लग जाता है और अरमान का मायरा के लिए बनाया हुआ केक नीचे गिर जाता है. यह देखकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है कि तुमसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या, तुमने हमेशा ही मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद की हैं. अरमान की तीखी बातें सुनकर अभिरा का दिल काफी टूट जाता है.
अरमान और अभिरा को बेकिंग क्लासेस में साथ देखकर महर का खून खौल जाता है. वो गुस्से में बाहर आती है और पिता से कहती है कि मुझे अरमान से शादी करनी है. महर कहती है कि मैं अरमान के आसपाल किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर उस अभिरा को तो बिल्कुल भी नहीं. इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अरमान से शादी कर रही हूं.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सीरियल में आने वाले महाट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होंगे. आगे आप देखेंगे कि अरमान और अभिरा पहले जहां होती पार्टी में एक-दूजे के खिलाफ होंगे. वहीं बाद में दोनों नशे में न केवल एक-दूजे से प्यार का इजहार करेंगे, बल्कि शादी करने का भी फैसला करेंगे. हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि होश आने के बाद अरमान और अभिरा की जिंदगी में क्या मोड़ आएगा.
