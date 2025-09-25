YRKKH Spoiler: अरमान-गीतांजलि के लिए अभिरा सजाएगी सेज, चूर-चूर हो जाएगा दिल, विद्या रचेगी नई साजिश

YRKKH Spoiler 25 September: सबका पसंदीदा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इन दिनों दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इस शो में आज दिखाया जाएगा कि अभिरा अरमान और गीतांजलि के हनीमून के लिए कमरा सजाएगी और सपने में अभिरा गीतांजलि अरमान को रोमांस करते हुए देखेगी. जिसके बाद अभिरा टूट जाती है.
Trending Photos
YRKKH Spoiler 25 September: समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' काफी लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. आज इस शो की शुरुआत गीतांजलि से होगी जो अभिरा को रूम सजाने के लिए कहेगी. गीतांजलि अभिरा को रूम सजाने की जिम्मेदारी इसलिए देगी, क्योंकि उसका दिल जलाना चाहती है. सिर्फ यही नहीं गीतांजलि अभिरा को अरमान के लिए एक कार्ड में मैसेज लिखने को भी कहेगी. अभिरा दिल पर पत्थर रखकर गीतांजलि के सभी ऑर्डर मानती है, लेकिन अंदर से वो काफी टूट जाती है.
मायरा में अरमान देखेगा अभिरा की झलक
वहीं दूसरी तरफ मायरा में अरमान अभिरा की झलक देख इमोशनल हो जाता है. अरमान मायरा से अपडेट लेगा कि क्या अभिरा ठीक हो रही है या नहीं. मन ही मन अरमान खुद से बात करते हुए कहेगा कि मेरे और गीतांजलि के आने से तो अब चीजें अभिरा के लिए बिगड़ेगी. दूसरी तरफ अभीर गुस्से में होता है, क्योंकि कियारा दोबारा नशे करने लगती है. अभीर कहेगा कि अरमान के आने तक वो नशे ना करे, क्योंकि बास में कियारा को रीहैब सेंटर भेज दिया जाए. ऐसे में कियारा कहेगी कि उसे अभी रिहैब में भर्ती होना है, क्योंकि वो गोयनका हाउस में एक पल भी नहीं बिता सकती है.
राज कपूर को लगा था रेड लाइट एरिया का चस्का, पहली फिल्म के लिए की थी 'खूबसूरत' हीरोइन की डिमांड, 13 साल की मधुबाला का दिया सुझाव, कहा 'वो बच्ची नहीं है'
अरमान-गीतांजलि के लिए कमरा सजाएगी अभिरा
एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि खुद अभिरा अपने हाथों से एक्स पति अरमान और उसकी पत्नी गीतांजलि के लिए कमरा सजाएगी. अभिरा रोते-रोते बिस्तरे पर गुलाब, कैंडल से कमरा सजा देती है. अभिरा गीतांजलि की तरफ से लव लेटर भी अरमान के लिए लिखेगी. इस दौरान अभिरा खुली आंखों से सपना देखेगी कि अरमान और गीतांजलि रोमांस कर रहे है. अभिरा के सपने में दोनों एक दूसरे को लव यू कहेंगे और करीब आएंगे, जिसे देख अभिरा टूट जाती है. तभी अभिरा सपनों से बाहर निकल आती है और अरमान उसे समझाता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है.
अरमान को किस करने की कोशिश करेगी गीतांजलि
वहीं कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि रूम में गीतांजलि मांग टीका पहनाने के बहाने अरमान के करीब आने की कोशिश करेगी. गीतांजलि अरमान को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करेगी तभी मायरी बीच में आ जाती है. तान्या कृष और अंशुमन की कंपनी की मैनेजर को साथ में देख लेगी और उसे लगेगी कि कहीं उसका पति बिजनेस हड़पने की तो कोशिश नहीं कर रहा है. हालांकि तान्या की ये गलतफहमी होगी और वो कृष से इस चीज को लेकर माफी भी मांगेगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.