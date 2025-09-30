YRKKH Spoiler: बाथटब में अभिरा-अरमान करेंगे रोमांस, हनीमून पर भूत से डरेगी गीतांजलि, सुंदर की सिट्टी-पिट्टी गुल करेगी कावेरी

YRKKH Spoiler 30 September: समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आज दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कावेरी भूत बन सुंदर से जुर्म कबूल करवाएगी. वहीं दूसरी तरफ रिजॉर्ट की इज्जत बचाने के लिए अरमान-अभिरा का साथ देगा.
YRKKH Spoiler 30 September: टीवी का सबसे पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इन दिनों शो की कहानी थोड़ी बोरिंग चल रही है, लेकिन काफी सुर्खियों में बना हुआ है. दर्शकों द्वारा इस शो की कहानी को काफी पसंद किया जा रहा है. रिजॉर्ट में भूत वाले ट्रेक ने शो की कहान को थोड़ा धीमा कर दिया है. टीआरपी लिस्ट में शो लगातार औंधे मुंह गिरता जा रहा है. बीते एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिला गीतांजलि अरमान और अभिरा की नजदीकियों से खुश नहीं है. इसी के साथ सुंदर का प्लान एक्सपोज और रिजॉर्ट की छवि सुधारने के लिए अभिरा और कावेरी मिलकर प्लान बना चुके हैं.चलिए आपको बताते है कि आज कहानी में क्या नया देखने को मिलेगा.
हनीमून पर भूत के वजह से डर जाएगी गीतांजलि
समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की शुरुआत आज मसूरी से होगी, जहां गीतांजली भूत की वजह से डरी हुई है. गीतांजलि के बाथरूम में खून वाला पानी आया था, जिसे देख वो बुरी तरह से डरी हुई है. ऐसे में गीतांजलि अरमान का हाथ पकड़कर सो जाती है. वहीं सुंदर का प्लान का पर्दाफाश करने के लिए कावेरी भूत वाला मेकअप करेगी. मायरा के पूछने पर अभिरा उसे बताएगी कि हम अरमान को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो गीतांजलि के साथ हनीमून मनाने आया है.
एक्स पति से साथ रह रही थी अभिरा, मां होगी नाराज
इसके बाद कमरे में अरमान गीतांजलि से पीछा छुड़ाकर वहां पहुंच जाएगा. अरमान कावेरी का मेकअप खुद करेगा और वॉयस रिकॉर्ड कर उसकी आवाज भी बदल देगा ताकि सुंदर बुरी तरह डर जाए. दूसरी तरफ मनीषा और मनोज कियारा को वापिस पोद्दार हाउस ले आए है. मनीषा अपनी बेटी से नाराज है क्योंकि वो इतने दिनों से अपने एक्स पति अभीर संग एक छत के नीचे रह रही हैं.
भूत पकड़ने वाली मशीन लेकर रिजॉर्ट पहुंचा सुंदर
समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में दर्शकों को आगे देखने को मिलेगा कि सुंदर भूत पकड़ने वाली मशीन लेकर रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कावेरी उसका इंतजार कर रही है. कमरे में अभिरा सुंदर को बंद कर वहां से भाग जाएगी और कावेरी भूत बन उसे डराएगी. सुंदर इतना डर जाता है कि वो कावेरी से माफी मांगेगा बिना उसे पगचाने और ये सब तमाशा दूर से अभिरा, अमरान और मायरा देख रहे होंगे. कावेरी अपने भूतिया कैरेक्टर में पूरी तरह से खो जाएगी. सुंदर गुनाह कबूल करता है और सब सच बता देता है. सुंदर बताएगा कि कैसे नए मालिक आने के बाद उशने क्या-क्या षड्यंत्र रचे. सुंदर का ये सारा कनफेश अरमान फोन में रिकॉर्ड कर लेगा ताकि जमाने को सच बताकर रिजॉर्ट की छवि सुधर सके.
