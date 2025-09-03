अरमान-अभिरा के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आएगा 15 साल की लीप! पांचवी पीढ़ी का होगा आगाज? फिर बदल जाएगी कहानी
अरमान-अभिरा के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आएगा 15 साल की लीप! पांचवी पीढ़ी का होगा आगाज? फिर बदल जाएगी कहानी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 15 Year Leap: काफी लंबे समय से टीवी की दुनिया में राज कर रहा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को लेकर बड़ी खबर फैंस के लिए सामने आई है, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब एक बार फिर सीरियल में 1, 2 या 5 साल नहीं बल्कि लंबा लीप आने वाला हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 03, 2025, 05:29 PM IST
ये रिश्ता क्या कहलाता है
ये रिश्ता क्या कहलाता है

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 15 Year Leap: स्टार प्लस का मोस्ट फेमस शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इन दिनों काफी ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित सीरियल को टीआरपी लिस्ट में नंबर वन बनाने के लिए मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में सीरियल में अंशुमन की मौत के बाद अभिरा जेल में है. जेल में अभिरा को काफी टॉर्चर किया जा रहा है. अब सीरियल में जल्द ही अभिरा पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है. वहीं शो से जुड़ी कुछ ऐसी खबर सामने आ रही हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे

शो में आएगा 15 साल का लीप!
सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट से खबर सामने आई है कि इस शो की कहानी में अब जल्द ही 1, 2 या 5 साल नहीं बल्कि 15 साल लंबा लीप आने वाला है. सिर्फ इतना नहीं बल्कि रुमर्स ये भी है कि अब शो में नई कास्ट दिखाई जाएगी. मायरा बड़ी होकर वकील बन जाएगी और अपनी मां अभिरा को जेल से बाहर निकालेगी. ऐसे में सीरियल के फैंस जल्द ही शो में पांचवी पीढ़ी का आगाज होते देख सकते हैं. हालांकि अभी तक इन सभी रुमर्स पर प्रोड्यूसर राजन शाही या फिर किसी भी कलाकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अरमान-अभिरा का पत्ता होगा साफ? 
अगर सीरियल में जनरेशन लीप आता है तो शो से अरमान और अभिरा का पत्ता साफ हो जाएगा. अब शो में दर्शकों को बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिरा जेल से करंट स्टोरी लाइन में वापस आ पाएगी या नहीं? इस खबर के आते ही 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के फैंस को चौंका दिया है. अब हर कोई ये जानने को बेताब है कि सीरियल की कहानी में अब आगे क्या होने वाला है. 

टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैठा शो 
बता दें कि प्रोड्यूसर राजन शाही का शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी धाक जमाए बैठा है. अब देखना ये होगा कि कब तक ये शो टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर बना रहेगा. मेकर्स टीआरपी लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन पाने के लिए क्या-क्या तिगड़म भिड़ाएंगे.

