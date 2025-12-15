Advertisement
Hindi NewsटीवीYRKKH Upcoming Twist: ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगा हाई-वोल्टेज ड्रामा, अबीर-कियारा की शादी बनेगी आफत, अरमान-अभिरा होंगे दूर, देखें 8 महाट्विस्ट

YRKKH Upcoming Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में होगा हाई-वोल्टेज ड्रामा, अबीर-कियारा की शादी बनेगी आफत, अरमान-अभिरा होंगे दूर, देखें 8 महाट्विस्ट

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 8 Twist: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही नया धमाका होने वाला है. शो में अभिरा के भाई अबीर और कियारा की शादी होने वाली है और इस शादी में पहले सीरियल में दर्शकों को महा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 15, 2025, 09:26 PM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 8 Twist: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. इस शो में इन दिनों काफी तमाशा देखने को मिल रहा है. कियारा और अबीर की वजह से पोद्दार परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है. कियारा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है. हालांकि अबीर कियारा का एक्स हसबैंड है, लेकिन अब दोनों एक बार फिर प्यार में पड़ गए हैं. जिसके वजह से परिवार में काफी लोग उनके रिश्ते के खिलाफ हैं. इसी के साथ शो में काफी ड्रामा और 8 महा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.   

अबीर कियारा को होगा सच्चे प्यार का एहसास 
फेमस शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अबीर कियारा को अपने सच्चे प्यार का एहसास दिला चुके हैं. अब शो में अबीर और कियारा की शादी की तैयारी की चर्चा होगी. कावेरी पोद्दार को अबीर पर भरोसा हो जाएगा, लेकिन मनीषा अभी तक इस शादी के लिए राजी नहीं होगी. 

कृष नहीं आएगा अपनी हरकतों से बाज
वहीं शो में आगे दिखाया जाएगा कि कृष अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा. कृष शादी की तैयारियों के बीच अपने पापा संजय बंसल को बंटवारे के लिए टोकता रहेगा. इस दौरान कृष को पता चलेगा कि संजय ने बंटवारे के स्टे ऑर्डर को हटवा दिया है. 

अरमान-अभिरा होंगे दूर
शो में अब दर्शकों को नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा. अबीर और कियारा की शादी की वजह से अरमान और अभिरा दूर होंगे, लेकिन इस बार ये दूरियां लड़ाई की वजह से नहीं आएंगी. अभिरा अपने भाई की शादी की तैयारियां की वजह से गोयनका हाउस शिफ्ट हो जाएगी और इसके लिए वह अरमान को भी मना लेगी.

मुश्किल में फंसा कृष
वहीं कृष की जिंदगी में ढेर सारा ड्रामा फैला हुआ है. जिसके चलते अभिरा के सामने भी ये सच आ जाएगा. कृष को एक गैंग को 70 लाख रुपये चुकाने होंगे और अब कृष घर के बंटवारे के पैसों को वहां इस्तेमाल करने का प्लान बनाएगा. हालांकि अभिरी को इसका पता चल जाएगी कि कृष किसी मुश्किल में फंसा हुआ है. 

दो पुराने कलाकार आएंगे वापस
शादी के खिलाफ रूही-मनीष
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूही और मनीष इस शादी के खिलाफ होंगे. रूही और मनीष को ये पसंद नहीं आएगा कि अबीर कियारा से शादी कर रहा है. इस वजह से अब शादी में दर्शकों को तमाशा होगा. 

फिर रूही-अभिरा होंगी आमने-सामने
वहीं दावा किया जा रहा है कि रूही और अभिरा एक बार फिर आमने सामने होंगी. अभिरा की वजह से ही अबीर और कियारा की शादी हो रही है, लेकिन रूही इसके खिलाफ होगी. इस वजह से रूही और अभिरा की आने वाले एपिसोड में बहस होती नजर आएगी. 

अबीर-कियारा की शादी करवाने में जुटेगी अभिरा
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि अभिरा किसी भी तरह अबीर और कियारा की शादी करवाने में लग जाएगी. वह रूही को मनाती हुई नजर आएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि अभिरा रूही को मना पाएगी या नहीं.

