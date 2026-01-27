‘आप रॉकस्टार हैं’, ‘गांधी टॉक्स’ इवेंट में उषा नाडकर्णी को देख भावुक हुईं अंकिता लोखंडे, शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट

Advertisement
Ankita Lokhande On Usha Nadkarni: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति की आगामी फिल्म 'गांधी टॉक्स' का टीजर मंगलवार को सामने आ गया. यह एक साइलेंट फिल्म है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है. फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक है, जो कहानी के उतार-चढ़ाव को जीवंत करेगा. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 27, 2026, 11:30 PM IST
Ankita Lokhande On Usha Nadkarni: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति की आगामी फिल्म 'गांधी टॉक्स' का टीजर मंगलवार को सामने आ गया. यह एक साइलेंट फिल्म है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है. फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक है, जो कहानी के उतार-चढ़ाव को जीवंत करेगा. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मराठी और हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ कलाकार उषा नाडकर्णी भी शामिल हुईं. उन्हें फिल्म में काम करते देख उनकी पुरानी को-स्टार और 'पवित्र रिश्ता' फेम अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भावुक हो गईं. अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पर उषा नाडकर्णी का एक वीडियो शेयर करते हुए उनके प्रति अपना सम्मान और प्यार व्यक्त किया.

उषा नाडकर्णी को बताया 'रॉकस्टार'
अंकिता उन्हें प्यार से 'आई' (मां) कहकर बुलाती हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में उषा जी की जमकर तारीफ की और उन्हें एक 'रॉकस्टार' बताया. अंकिता ने लिखा, 'आई, आप वास्तव में एक रॉकस्टार हैं और हर तरह से हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं. आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप आज भी अपने काम के प्रति जुनूनी, समर्पित और विनम्र हैं. आपकी ईमानदारी और सादगी को मेरा सलाम है. मुझे आपसे बहुत प्यार है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पवित्र रिश्ता में साथ में किया काम 
बता दें कि अंकिता और उषा ने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में साथ में काम किया था. इसमें उषा ने अंकिता की सास का रोल निभाया था. यह सीरियल 2009 में ऑन एयर हुआ था, जिसमें अंकिता लोखंडे और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अर्चना और मानव के रूप में लीड रोल निभाया था. किशोर पांडुरंग द्वारा निर्देशित फिल्म 'गांधी टॉक्स' में विजय सेतुपति के अलावा अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ जाधव और महेश मांजरेकर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर वायरल 
'गांधी टॉक्स' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा दी है. यह फिल्म एक बेरोजगार की कहानी है, जिसे पड़ोसन अदिती राव से प्यार हो जाता है. एआर रहमान के दमदार संगीत और सेतुपति, स्वामी और अदिति के शानदार अभिनय ने ट्रेलर को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है. 'गांधी टॉक्स' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

