'तुम सबसे बदसूरत महिला हो...' पति दर्शन जरीवाला की वो बात, जिसे सुनकर अपरा मेहता रह गई थीं हैरान; सालों बाद किया खुलासा

टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में सविता विरानी का किरदार निभाकर एक्ट्रेस अपरा मेहता ने घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. वहीं अब सालों बाद एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. लंबे समय तक अपनी शादी और पति दर्शन जरीवाला से अलग रहने की बात पर चुप रहने वाली अपरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने रिलेशन, स्ट्रगल और फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो और उनके पति दर्शन जरीवाला करीब 2 दशक से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच म्यूचल रिस्पेक्ट और अपनापन आज भी बरकरार है.
बातचीत के दौरान अपरा मेहता ने बताया कि उनकी और दर्शन जरीवाला की कहानी काफी कम उम्र में शुरू हुई थी. जब दोनों ने शादी का फैसला लिया, तब अपरा सिर्फ 18 साल की थीं और दर्शन 21 साल के थे।.दोनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि शुरुआत में उन्होंने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी. शादी के बाद दर्शन अपने घर चले गए और अपरा अपने परिवार के पास वापस आ गईं. बाद में जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो काफी बातचीत के बाद दोनों की शादी को परिवार की मंजूरी मिली. अपरा ने अपनी सास की तारीफ करते हुए बताया कि वो खुद भी गुजराती थिएटर की बड़ी एक्ट्रेस थीं और उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया.
अपरा ने कहा कि उनकी सास बेहद समझदार और आगे की सोच रखने वाली महिला थीं. उन्होंने ही फैसला किया था कि अपरा और दर्शन अलग-अलग रहेंगे, क्योंकि दोनों के करियर और जिंदगी के रास्ते काफी अलग थे. समय के साथ अपरा और उनकी सास का रिश्ता बेहद खास बन गया और दोनों एक-दूसरे की अच्छी दोस्त बन गईं.
अपरा मेहता ने अपने फेमस कैरेक्टर सविता विरानी को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि सविता एक ऐसा किरदार था जो पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं था, बल्कि कई परतों वाली इंसान थी. वहीं असल जिंदगी में वो काफी हंसमुख और बेफिक्र स्वभाव की हैं. उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें लगता था कि सविता कभी हंसती ही नहीं, जबकि, वो खुद छोटी-छोटी बातों पर मुस्कुराने वाली इंसान हैं.
अपरा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करते हुए बताया कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो था, जब दर्शन ने उनसे अलग होने की बात कही थी. उन्होंने बताया कि वो अमेरिका से अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर वापस आई थीं. घर पहुंचने के बाद दर्शन ने उनसे कहा कि उन्हें एक जरूरी बात करनी है. इसके बाद दर्शन ने कहा कि उनका प्यार खत्म हो गया है और वो अब इस रिश्ते में पहले जैसा महसूस नहीं करते. अपरा ने बताया कि दर्शन के कुछ शब्द उन्हें अंदर तक हिला गए थे, जिन्हें सुनना उनके लिए बेहद मुश्किल था.
अपरा ने बताया कि पति से अलग होने का कोई एक क्लियर रीजन नहीं है. दर्शन ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है. बाद में उनकी बेटी ने उनसे कहा कि अगर कोई अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीता है, तो हो सकता है कि सामने वाले को कभी अपनी इच्छाओं के मुताबिक जीने का मौका न मिला हो. बेटी की इस बात ने अपरा को रिश्तों और जिंदगी को एक नई तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया.
अपरा मेहता ने आखिर में कहा कि भले ही वो और दर्शन जरीवाला लंबे समय से अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सम्मान और समझ आज भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे की बातों को आज भी बिना कहे समझ लेते हैं और एक-दूसरे के लिए दिल में खास जगह रखते हैं. अपरा का कहना है कि कुछ रिश्ते साथ रहने से नहीं, बल्कि एक-दूसरे की जिंदगी में मौजूद रहने से खास बनते हैं. उन्होंने कहा कि शायद दोनों फिर कभी साथ आएं या नहीं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा.