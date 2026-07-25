'तुम सबसे बदसूरत महिला हो...' पति दर्शन जरीवाला की वो बात, जिसे सुनकर अपरा मेहता रह गई थीं हैरान; सालों बाद किया खुलासा

टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में सविता विरानी का किरदार निभाकर एक्ट्रेस अपरा मेहता ने घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. वहीं अब सालों बाद एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. लंबे समय तक अपनी शादी और पति दर्शन जरीवाला से अलग रहने की बात पर चुप रहने वाली अपरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने रिलेशन, स्ट्रगल और फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो और उनके पति दर्शन जरीवाला करीब 2 दशक से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच म्यूचल रिस्पेक्ट और अपनापन आज भी बरकरार है.