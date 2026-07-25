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'तुम सबसे बदसूरत महिला हो...' पति दर्शन जरीवाला की वो बात, जिसे सुनकर अपरा मेहता रह गई थीं हैरान; सालों बाद किया खुलासा

पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से मशहूर हुईं अपरा मेहता ने सालों बाद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने पति दर्शन जरीवाला से सेपरेशन, रिलेशनशिप और उससे जुड़े एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:45 AM IST
'तुम सबसे बदसूरत महिला हो...' पति दर्शन जरीवाला की वो बात, जिसे सुनकर अपरा मेहता रह गई थीं हैरान; सालों बाद किया खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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