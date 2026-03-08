Advertisement
trendingNow13133586
Hindi Newsटीवी‘दूसरा जन्म मिला...’ अब कैसी है UK07 Rider की हालत? अस्पताल में खोली आंखें, फैंस ने लाइव देखा था कार एक्सीडेंट

‘दूसरा जन्म मिला...’ अब कैसी है UK07 Rider की हालत? अस्पताल में खोली आंखें, फैंस ने लाइव देखा था कार एक्सीडेंट

Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल उर्फ UK07 Rider का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान तेज रफ्तार में कार से जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था. उनकी इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां से उनका पहला हेल्थ अपडेट सामने आ चुका है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anurag Dobhal Health Update
Anurag Dobhal Health Update

Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें फैंस UK07 Rider के नाम से जानते हैं, का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था. तेज रफ्तार की वजह से हादसा गंभीर था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका पहला हेल्थ अपडेट सामने आया. अब अस्पताल से उनका पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस को थोड़ी राहत मिली है. उनके एक्सीडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना के वक्त वे इंस्टाग्राम पर लाइव थे. बताया जा रहा है कि अनुराग डोभाल उस समय दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के मसूरी इलाके के पास अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार चला रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इंस्टाग्राम लाइव के दौरान तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deepak Kathuria (@deepakkathuria__)

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल ICU में भर्ती हैं UK07 Rider

इस ड्राइव को अपनी ‘फाइनल ड्राइव’ बता रहे थे. कहा जा रहा है कि उनकी कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी. इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल वे ICU में भर्ती हैं. अस्पताल से जो पहला वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अनुराग डोभाल बेड पर लेटे हुए दिखाई देते हैं. वीडियो में एक शख्स उनका हाथ पकड़कर उनसे मुस्कुराने के लिए कहता है. 

6 मिनट 31 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... 57 साल पहले हर दिल पर जमाया कब्जा, आज भी धुन सुनते ही झूम उठते कदम, गुनगुनाने लगते होंठ

अस्पताल पहुंचे ‘तहलका’ भाई 

इसके जवाब में अनुराग हल्की सी मुस्कान देते हुए नजर आते हैं. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उनसे कहता सुनाई देता है, ‘दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई’. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने लगे. एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इंफ्लुएंसर सनी आर्या अस्पताल में अनुराग से मिलने पहुंचे हैं. सनी आर्या को लोग ‘तहलका’ के नाम से भी जानते हैं और वह भी बिग बॉस 17 में नजर आ चुके हैं. 

वीडियो पर बयां किया दर्द

हादसे से ठीक पहले अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव थे और कुछ इमोशनल बातें शेयर की. उन्होंने कहा, ‘मम्मी अगर मैं अगले जन्म में आऊं तो मुझे बस प्यार देना’. इसके बाद वह अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए बोले, ‘चलो फाइनल ड्राइव पर चलते हैं’. उनकी ये बातें सुनकर लाइव देख रहे लोग भी काफी परेशान हो गए थे. लाइव खत्म होने से कुछ पल पहले अनुराग ने एक और बात कही थी, ‘हिम्मत थी लेकिन अब लोग ही नहीं बचे. किसको फोन करूं’. इसके कुछ ही देर बाद लाइव अचानक बंद हो गया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

anurag dobhalUK07 Rider

Trending news

ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा