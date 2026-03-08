‘दूसरा जन्म मिला...’ अब कैसी है UK07 Rider की हालत? अस्पताल में खोली आंखें, फैंस ने लाइव देखा था कार एक्सीडेंट

Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें फैंस UK07 Rider के नाम से जानते हैं, का इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था. तेज रफ्तार की वजह से हादसा गंभीर था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका पहला हेल्थ अपडेट सामने आया. अब अस्पताल से उनका पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस को थोड़ी राहत मिली है. उनके एक्सीडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना के वक्त वे इंस्टाग्राम पर लाइव थे. बताया जा रहा है कि अनुराग डोभाल उस समय दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के मसूरी इलाके के पास अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार चला रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इंस्टाग्राम लाइव के दौरान तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे.

फिलहाल ICU में भर्ती हैं UK07 Rider

इस ड्राइव को अपनी ‘फाइनल ड्राइव’ बता रहे थे. कहा जा रहा है कि उनकी कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी. इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल वे ICU में भर्ती हैं. अस्पताल से जो पहला वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अनुराग डोभाल बेड पर लेटे हुए दिखाई देते हैं. वीडियो में एक शख्स उनका हाथ पकड़कर उनसे मुस्कुराने के लिए कहता है.

अस्पताल पहुंचे ‘तहलका’ भाई

इसके जवाब में अनुराग हल्की सी मुस्कान देते हुए नजर आते हैं. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उनसे कहता सुनाई देता है, ‘दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई’. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने लगे. एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इंफ्लुएंसर सनी आर्या अस्पताल में अनुराग से मिलने पहुंचे हैं. सनी आर्या को लोग ‘तहलका’ के नाम से भी जानते हैं और वह भी बिग बॉस 17 में नजर आ चुके हैं.

वीडियो पर बयां किया दर्द

हादसे से ठीक पहले अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव थे और कुछ इमोशनल बातें शेयर की. उन्होंने कहा, ‘मम्मी अगर मैं अगले जन्म में आऊं तो मुझे बस प्यार देना’. इसके बाद वह अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए बोले, ‘चलो फाइनल ड्राइव पर चलते हैं’. उनकी ये बातें सुनकर लाइव देख रहे लोग भी काफी परेशान हो गए थे. लाइव खत्म होने से कुछ पल पहले अनुराग ने एक और बात कही थी, ‘हिम्मत थी लेकिन अब लोग ही नहीं बचे. किसको फोन करूं’. इसके कुछ ही देर बाद लाइव अचानक बंद हो गया.