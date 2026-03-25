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Hindi Newsटीवी5वीं बार पिता बने दो बीवियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक, अस्पताल से शेयर की पहली बीवी संग बेबी की PHOTOS

5वीं बार पिता बने दो बीवियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक, अस्पताल से शेयर की पहली बीवी संग बेबी की PHOTOS

अरमान मलिक एक बार फिर से पिता बन गए हैं. अरमान और पायल ने बेबी का वेलकम किया. जिसकी फोटोज अरमान ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:44 PM IST
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अरमान मलिक फिर बने पिता
अरमान मलिक फिर बने पिता

Armaan Malik Welcome 5th Child: दो बीवियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक के घर फिर से खुशियों ने दस्तक दी है. अरमान मलिक की पहली बीवी पायल मलिक चौथी बार मां बनी हैं. इस बार पायल और अरमान के घर बेबी हुआ है. हालांकि ये क्लियर नहीं है कि दोनों बेटे के पेरेंट्स बनें या फिर बेटी के.

 

 

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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