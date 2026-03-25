5वीं बार पिता बने दो बीवियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक, अस्पताल से शेयर की पहली बीवी संग बेबी की PHOTOS

Armaan Malik Welcome 5th Child: दो बीवियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक के घर फिर से खुशियों ने दस्तक दी है. अरमान मलिक की पहली बीवी पायल मलिक चौथी बार मां बनी हैं. इस बार पायल और अरमान के घर बेबी हुआ है. हालांकि ये क्लियर नहीं है कि दोनों बेटे के पेरेंट्स बनें या फिर बेटी के.

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