भारी वोटों से यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने घर में सिक्योर की अपनी जगह, करोड़ों की संपति के साथ लग्जरी कारों के हैं मालिक!

Bigg Boss 19: सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस के सीजन 19 का ग्रैंड प्रीमियर बड़े धूमधाम से किया गया है. वहीं शो में इस बार मृदुल तिवारी भी कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगे आइए जानते हैं.
Bigg boss: कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला सलमान खान का ये रिएलिटी शो सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है इस शो की टीआरपी बाकी सारे शोज को पीछे पछाड़ देती है. वहीं बात करें इस सीजन की तो इस बार बिग बॉस के हाउस में कई जानी मानी सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट बनकर आई हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं. वहीं 'बिग बॉस 19' के घर में इस बार यूट्यूबर मृदुल तिवारी भी कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुए हैं.
यूट्यूबर मृदुल तिवारी
'बिग बॉस 19' के सभी कंटेस्टेंट पहले से ही फाइनल थे. मगर शो में ड्रामा और ऑडियंस के बीच टेंशन पैदा करने के लिए शहनाज गिल के भाई शहबाज और यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बीच मेकर्स ने एक मुकाबला करवाया था जिसमें यूट्यूबर मृदुल तिवारी को जनता ने भारी वोटों से जीताकर घर के अंदर भेजा है. आइए जानते हैं मृदुल तिवारी के बारे में जिन्होंने शहनाज गिल के भाई को घर ते बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
उत्तर प्रदेश, इटावा से हैं मृदुल तिवारी
मृदुल तिवारी यूट्यूब की जानी मानी हस्ती हैं वो यूट्यूब पर फनी वीडियोज को लेकर ऑडियंस के बीच काफी फेमस हैं. यूट्यूब पर उनका चैनल The MriDul के नाम से है मृदुल तिवारी उत्तर प्रदेश के शहर इटावा के रहने वाले हैं. वहीं यूट्यूब पर मृदुल तिवारी की 19 मिलियन की भारी भरकम फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर भी उनके काफी फॉलोवर्स हैं.
अवार्ड
मृदुल तिवारी अब तक कई अवार्ड्स जीत चुके हैं जिसमें 'लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स', 'ग्लोबल ट्रेंड सेटर' और 'बेस्ट कंटेंट क्रिएटर' जैसे अवार्ड्स शामिल हैं. वहीं खबरों की मानें तो मृदुल तिवारी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और 12 लग्जरी कारें हैं. वहीं मृदुल तिवारी की दो बहनें है जिनका नाम मनीषा शर्मा और प्रगति तिवारी है जो कि खुद भी एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर हैं.
