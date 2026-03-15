क्या हॉस्पिटल में भर्ती हैं जाकिर खान? लीलावती अस्पताल से वायरल हुआ स्टैंड-अप कॉमेडियन का वीडियो, फैंस के उड़े होश

Is Zakir Khan Hospitalised: 38 साल के फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान को लेकर इन दिनों फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अस्पताल के कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया और लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए. वीडियो सामने आते ही फैंस ने कमेंट करके उनकी तबीयत के बारे में पूछना शुरू कर दिया और कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ भी की.

दरअसल, ये वीडियो उनके छोटे भाई अरबाज खान ने अपने रमजान व्लॉग में शेयर किया था. व्लॉग में वे दर्शकों को उस कमरे के अंदर ले जाते हैं, जहां जाकिर भर्ती दिखते हैं. वीडियो में दोनों भाई साथ बैठकर समय बिताते नजर आते हैं. ये छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल गया. इसके बाद से फैंस लगातार जाकिर खान की हेल्थ के बारे में जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जाकिर अस्पताल के गाउन में हैं, जिस पर लीलावती अस्पताल का नाम लिखा हुआ है.

अस्पताल से वायरल हुआ जाकिर खान का वीडियो

इसी वजह से लोगों ने अंदाजा लगाया कि उन्हें मुंबई के इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, वीडियो में माहौल ज्यादा सीरियस नहीं दिखता. जाकिर अपने भाई के साथ आराम से बैठे हुए हैं और टीवी पर क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं. व्लॉग के दौरान दोनों भाई आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के एक मैच का मजा लेते दिखाई देते हैं. उस समय टीवी पर भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला चल रहा था. मैच देखते हुए जाकिर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, ‘मैच अभी फंसा हुआ है’.

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लंबे ब्रेक की खबर से बढ़ी फैंस चिंता

ये छोटी सी बात सुनकर भी फैंस को थोड़ी राहत मिली कि वे बातचीत कर रहे हैं और नॉर्मल नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर चर्चा इसलिए भी बढ़ गई, क्योंकि कुछ समय पहले जाकिर खान ने अपने शो में लंबा ब्रेक लेने की बात कही थी. जनवरी में हैदराबाद के एक शो में उन्होंने कहा था, ‘मैं अब स्टैंड-अप से लंबा ब्रेक लेने वाला हूं. शायद 2028-29 या 2030 तक. तीन-चार या पांच साल का ब्रेक होगा ताकि मैं अपनी हेल्थ और कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकूं’. बाद में उन्होंने इन खबरों पर सफाई भी दी थी.

हेल्थ पर बोले जाकिर, अफवाहों पर लगाम लगी

एक इवेंट में उन्होंने कहा था, ‘मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है. इंटरनेट पर जो बातें लिखी जा रही हैं, उनमें से बहुत कुछ गलत है’. फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस लगातार उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे जल्द पूरी तरह ठीक होकर फिर से मंच पर लौटेंगे. जाकिर खान को इंडस्ट्री में लगभग 17 साल हो चुके हैं. वे अब तक कई लाइव परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जो उनके बेहद प्यार करते हैं.