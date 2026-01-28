Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: पॉपुलर टेलीविजन शोज में ये सितारे हुए नॉमिनेट, क्या इसमें है आपका फेवरेट?

अगर आप बंगाली शोज के दीवाने हैं तो आप बिल्कुल भी सबसे बिगेस्ट अवॉर्ड शो 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' को इग्नोर ना करें. 29 जनवरी को ये शो होने वाले हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पॉपुलर टेलीविजन की कैटेगरी में किस शो और किस किरदार को नॉमिनेशन मिला है.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: 48 कैटेगरी में 'जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24' को डिवाइड किया गया है.ये अवॉर्ड शो 29 जनवरी को कोलकाता में होंगे. जहां पर बंगाली सिनेमा इंडस्ट्री के कई नामचीन सितारों को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि पॉपुलर अवॉर्ड टेलीविजन कैटेगरी में किस सितारे को किस शो के लिए नॉमिनेट किया गया.
|सीरियल/ शो का नाम
|चैनल का नाम
|1.
|परिणीता
|ज़ी बांग्ला
|2.
|जगद्धात्री
|ज़ी बांग्ला
|3.
|फुलकी
|ज़ी बांग्ला
|4.
|परशुराम – आजकेर नायक
|स्टार जलसा
|5.
|रंगामाटी तीरंदाज़
|स्टार जलसा
|6.
|प्रोफेसर विद्या बनर्जी
|स्टार जलसा
|7.
|वृंदावनो बिलासिनी
|सन बांग्ला
|सीरियल/ शो का नाम
|चैनल का नाम
|1.
|दीदी नं. 1
|ज़ी बांग्ला सोनार
|2.
|सा रे गा मा पा
|ज़ी बांग्ला सोनार
|3.
|लाख टाकार लक्ष्मी लाभ
|सन बांग्ला
|4.
|स्टार जलसा परिवार अवॉर्ड्स 2025
|स्टार जलसा
|एक्टर नॉमिनेशन
|सीरियल/शो का नाम
|चैनल का नाम
|1.
|ऋषि कौशिक (डीसीपी इंद्रजीत बसाक)
|SIT बंगाल
|ज़ी बांग्ला सोनार
|2.
|जीतू कमल (आरजो सिंघा रॉय)
|चिरोदिनी तुमी जे आमार
|ज़ी बांग्ला
|3.
|सौम्यदीप मुखर्जी
|जगद्धात्री
|ज़ी बांग्ला
|4.
|उदय प्रताप सिंह
|परिणीता
|ज़ी बांग्ला
|5.
|आर्यन भौमिक
|वीडियो बौमा
|सन बांग्ला
|6.
|इंद्रजीत बोस
|परशुराम – आजकेर नायक
|स्टार जलसा
|7.
|नीलांकुर मुखोपाध्याय
|रंगामाटी तीरंदाज़
|स्टार जलसा
|8.
|अर्नब बनर्जी
|प्रोफेसर विद्या बनर्जी
|स्टार जलसा
नॉमिनेशन
|शो
|चैनल
|1.
|रानीता दास (बानी)
|ओ मोर दोरोदिया
|स्टार जलसा
|2.
|अरात्रिका मैती एवं श्रुति दास
|जोवार भांटा
|ज़ी बांग्ला
|3.
|अंकिता मलिक
|जगद्धात्री
|ज़ी बांग्ला
|4.
|देव्यानी मंडल
|फुलकी
|ज़ी बांग्ला
|5.
|इशानी चटर्जी
|परिणीता
|ज़ी बांग्ला
|6.
|स्वस्तिका दत्ता
|प्रोफेसर विद्या बनर्जी
|स्टार जलसा
|7.
|मनीषा मंडल
|रंगामाटी तीरंदाज़
|स्टार जलसा
|8.
|त्रिना साहा
|परशुराम – आजकेर नायक
|स्टार जलसा
