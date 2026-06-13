Zee TV Achieves Big Milestone: कंटेंट और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में परचम लहराने वाली 'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड' ('Z') कंपनी ने मुख्य हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, 'जी टीवी' ने प्रमुख परफॉर्मेंस मेट्रिक्स में कई लीडरशिप माइलस्टोन हासिल करके लीनियर टीवी की दुनिया में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है. चैनल ने हाल ही में HSM अर्बन मार्केट में 133 GRPs और 19.5 प्रतिशत शेयर का आंकड़ा दर्ज किया है, जो साल 2015 के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. इन फायदों की वजह से चैनल अपने कॉम्पिटिटर के साथ अंतर को कम करने और हिंदी GEC कैटेगरी में लीडरशिप की स्थिति के करीब पहुंचने में कामयाब रहा है.
अपनी बेहतर कंटेंट स्ट्रेटेजी के दम पर जी टीवी लगातार हर हफ्ते शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है. चैनल ने कोर प्राइमटाइम में लगातार 32 हफ्तों तक अपनी लीडरशिप की स्थिति को मजबूत बनाए रखा है और प्राइमटाइम व्यूअरशिप में भी लगातार 16 हफ्तों से लीडर बना हुआ है. चैनल की बेहतर कंटेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें दमदार फिक्शन प्रोग्रामिंग शामिल है ग्रोथ का एक बड़ा कारण रही है, जिससे लगातार व्यूअरशिप मिल रही है और दर्शक चैनल से जुड़े रह रहे हैं. परंपरा और मॉडर्न टॉपिक्स के बीच बैलेंस बनाते हुए चैनल का हर फिक्शन शो अलग-अलग तरह के दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.
जी टीवी के शो जैसे 'वसुधा', 'तुम से तुम तक' और 'गंगा माई की बेटियां' ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. ये शो हर हफ्ते दर्शकों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं और अपनी इमोशनल कहानियों और दमदार किरदारों के जरिए दर्शकों से गहरा जुड़ाव बना रहे हैं. हाल ही के हफ्तों के आंकड़ों के अनुसार, अपनी समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानी कहने के स्टाइल के चलते ये शो इस जॉनर में टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. 'जी टीवी' अपनी फिक्शन प्रोग्रामिंग की इस मजबूत रफ्तार को और बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसके तहत 'तू ही रे दिल में' और 'दिलों की राम लीला' जैसे नए शो लॉन्च किए जाएंगे.
अपने कंटेंट अप्रोच की सफलता के बारे में बात करते हुए 'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड' के चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुंसुर ने कहा,' जी टीवी में हमारी सफलता का राज हमारे मुख्य वादे पर कायम रहना और बदलते हुए दर्शकों को गहराई से समझना है. हमारा मानना है कि मनोरंजन का भविष्य ऐसी कहानियों में है जो अपनी जड़ों से जुड़ी हों, सांस्कृतिक रूप से असली हों, भावनाओं को छूने वाली हों और जिन्हें बेहतरीन सिनेमैटिक विज़ुअल्स के साथ बनाया गया हो. हमारी कहानियों का नयापन, कहानी कहने की रफ्तार और हमारे शोज की विजुअल खूबसूरती इन सबके पीछे एक ही सोच है. असलियत ही नया ग्लैमर है. आगे बढ़ते हुए, हम नेटवर्क पर तैयार हो रही इंसानी जज्बातों से जुड़ी और अलग तरह की कहानियों (जिनमें हिंदी भी शामिल है) को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियों के जरिए दर्शकों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना जारी रखेंगे जो वाकई मायने रखती हैं.'
इस कामयाबी के बारे में बात करते हुए 'जी टीवी' के चीफ चैनल ऑफिसर मंगेश कुलकर्णी ने कहा,' हम जी टीवी के सभी पैमानों पर दिख रही स्थिरता और गहराई से उत्साहित हैं. हमारे फिक्शन कंटेंट की लगातार सफलता यह दिखाती है कि दर्शक उन गहरी कहानियों से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं जो कई तरह से हमारे दर्शकों की जिंदगी को दर्शाती हैं. आने वाले फिक्शन शो और मशहूर नॉन-फिक्शन शो के साथ, हम प्राइमटाइम में अपनी मजबूत लीडरशिप को और मजबूत करेंगे और अलग तरह का जबरदस्त मनोरंजन अनुभव देने के लिए दूसरे टाइम बैंड में भी अपनी बढ़त बढ़ाएंगे, जिससे जी टीवी सबसे अलग दिखेगा.'
पिछले 4 हफ्तों में जी टीवी 15+ HSM अर्बन सेगमेंट में तीसरा सबसे बड़ा हिंदी पे GEC चैनल बनकर उभरा है और साथ ही इसी अवधि के लिए 15+ HSM U+R सेगमेंट में दूसरा सबसे बड़ा हिंदी पे GEC चैनल बना हुआ है. ये उपलब्धियां शहरी और मिले-जुले बाजारों में चैनल के मजबूत और लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाती हैं.
जुड़ाव पैदा करने वाली कहानियों, मजबूत किरदारों और संस्कृति से जुड़ी कथाओं के बेहतरीन मिश्रण के साथ 'जी टीवी' ने पिछले 14 महीनों में बेहतरीन मनोरंजन के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है.
इसकी कंटेंट स्ट्रैटजी की सफलता 'जी टीवी' की दर्शकों की बदलती पसंद को समझने और ऐसा कंटेंट देने की क्षमता को दिखाती है, जो दर्शकों को अपना सा भी लगे और उन्हें प्रेरित भी करे. मजबूत कहानियों और बेहतरीन काम करने के तरीके में लगातार इन्वेस्ट करके चैनल ने फिक्शन का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया है, जो न केवल हर हफ्ते अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है, बल्कि हिंदी GEC स्पेस में लंबे समय तक लीडरशिप बनाए रखने के लिए भी उसे मजबूत स्थिति में लाता है.