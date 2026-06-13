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'वसुधा' से 'गंगा माई की बेटियां' तक… प्राइमटाइम का नया किंग बना Zee TV, डेली सोप ने बनाए दमदार रिकॉर्ड; बने दर्शकों की पहली पसंद

Zee TV Primetime Viewership: जी टीवी ने लगातार 16 हफ्तों तक प्राइमटाइम व्यूअरशिप में अपनी बढ़त बनाते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. चैनल की अब प्रमुख हिंदी GEC में जबरदस्त ग्रोथ जारी है. वहीं इसके 'वसुधा', 'तुम से तुम तक' और 'गंगा माई की बेटियां' जैसे शो टॉप 3 स्लॉट पर रहे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 13, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:48 PM IST
'वसुधा' से 'गंगा माई की बेटियां' तक… प्राइमटाइम का नया किंग बना Zee TV, डेली सोप ने बनाए दमदार रिकॉर्ड; बने दर्शकों की पहली पसंद
Image Credit: Poster of serial &#039;Vasudha&#039;

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