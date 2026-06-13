अपने कंटेंट अप्रोच की सफलता के बारे में बात करते हुए 'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड' के चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुंसुर ने कहा,' जी टीवी में हमारी सफलता का राज हमारे मुख्य वादे पर कायम रहना और बदलते हुए दर्शकों को गहराई से समझना है. हमारा मानना ​​है कि मनोरंजन का भविष्य ऐसी कहानियों में है जो अपनी जड़ों से जुड़ी हों, सांस्कृतिक रूप से असली हों, भावनाओं को छूने वाली हों और जिन्हें बेहतरीन सिनेमैटिक विज़ुअल्स के साथ बनाया गया हो. हमारी कहानियों का नयापन, कहानी कहने की रफ्तार और हमारे शोज की विजुअल खूबसूरती इन सबके पीछे एक ही सोच है. असलियत ही नया ग्लैमर है. आगे बढ़ते हुए, हम नेटवर्क पर तैयार हो रही इंसानी जज्बातों से जुड़ी और अलग तरह की कहानियों (जिनमें हिंदी भी शामिल है) को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियों के जरिए दर्शकों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना जारी रखेंगे जो वाकई मायने रखती हैं.'