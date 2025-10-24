Advertisement
₹15 करोड़ की फिल्म और ₹831.47 करोड़ की कमाई... बॉलीवुड की वो 10 फिल्में, जिन्होंने कम बजट में की ताबड़तोड कमाई

Bollywood low budget movies: बॉलीवुड में 200 करोड़ के बजट वाली फिल्मों का दौर है, लेकिन कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने साबित किया है कि कम पैसे में भी शानदार सफलता पाई जा सकती है. इन फिल्मों ने छोटे बजट में बनकर भी बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़े और कई गुना ज्यादा कमाई की. यहां उन 10 फिल्मों की लिस्ट दी गई है, जिन्होंने साबित किया कि अच्छी कहानी ही असली पैसा कमाती है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:52 PM IST
Bollywood low budget hit movies: बॉलीवुड में सफलता का सीधा मतलब हमेशा भारी-भरकम बजट नहीं होता. कई बार दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग, बड़े सितारों से ज्यादा चलती है. आज हम बॉलीवुड की ऐसी 10 फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो सिर्फ 10 करोड़ से 40 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनीं. इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों की कमाई की और यह साबित कर दिया कि कंटेंट के दम पर फिल्में हिट होती हैं.

उरी (Uri The Surgical Strike) 
विक्की कौशल की यह देशभक्ति वाली फिल्म सिर्फ ₹25 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने भारत में लगभग ₹294 करोड़ की बंपर कमाई करके साबित कर दिया कि कंटेंट ही किंग है.

बधाई हो (Badhaai Ho)
आयुष्मान खुराना की इस अनोखी पारिवारिक कॉमेडी का बजट केवल ₹23 करोड़ था, जबकि फिल्म ने भारत में ₹176 करोड़ कमाए.

स्त्री (Stree)
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हॉरर-कॉमेडी सिर्फ ₹14 करोड़ में बनी थी. दर्शकों को यह मिक्सचर इतना पसंद आया कि इसने ₹167 करोड़ का कलेक्शन किया.

राजी (Raazi)
आलिया भट्ट अभिनीत, जासूसी पर आधारित इस सस्पेंस-थ्रिलर का बजट करीब ₹38 करोड़ था, जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹158 करोड़ की कमाई की.

हिंदी मीडियम (Hindi Medium)
इरफान खान की यह फिल्म शिक्षा प्रणाली की समस्या पर आधारित थी. यह मात्र ₹23 करोड़ में बनी और इसने ₹100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया.

अंधाधुन (Andhadhun)
यह एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म थी, जिसका बजट लगभग ₹30 करोड़ था. वर्ल्डवाइड इसकी कुल कमाई ₹344.5 करोड़ रही, जो चीन के बाज़ार में इसकी ज़बरदस्त सफलता के कारण हुई.

पिंक (Pink)
सामाजिक संदेश देने वाली अमिताभ बच्चन की यह कोर्टरूम ड्रामा सिर्फ ₹23 करोड़ में बनी थी और इसने भारत में ₹88.31 करोड़ कमाए.

सीक्रेट सुपरस्टार (Secret Superstar)
आमिर खान के प्रोडक्शन वाली इस फिल्म का बजट केवल ₹15 करोड़ था, लेकिन इसकी वर्ल्डवाइड कमाई ₹831.47 करोड़ रही. यह भी चीन में सुपर-डुपर हिट हुई.

12वीं फेल (12th Fail)
विक्रांत मैसी की यह सच्ची कहानी दर्शकों के दिल को छू गई. ₹20 करोड़ के छोटे बजट वाली इस फिल्म ने 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर ₹66.55 करोड़ कमाए.

विकी डोनर (Vicky Donor)
आयुष्मान खुराना की यह पहली फिल्म महज ₹10 करोड़ के बजट में बनी थी. अपनी अनोखी और मजेदार कहानी के कारण यह नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म लगभग ₹50 करोड़ कमाकर सुपरहिट हुई.

