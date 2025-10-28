Advertisement
हॉरर नहीं, ये थ्रिलर आपको रात भर सोने नहीं देंगी! दिमाग हिलाने वाली वो 5 फिल्में, जिनका सस्पेंस तोड़ना है असंभव!

Top Psychological Thriller movies: क्या आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो आपके दिमाग से खेलें और आपको सोचने पर मजबूर कर दें? ये फिल्में गोली-बंदूक से ज्यादा इंसानों के मन के रहस्यों पर जोर देती हैं. इन्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहते हैं. इन फिल्मों की कहानी इतनी जबरदस्त होती है कि आप आखिरी सीन तक समझ नहीं पाते कि सच क्या है. वे आपको किरदार की मानसिक स्थिति के अंदर ले जाकर, उनके डर और शक को महसूस कराती हैं. यहां 5 ऐसी जबरदस्त फिल्में हैं, जो शायद आपने न देखी हों, लेकिन जिन्हें देखने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:06 PM IST
हॉरर नहीं, ये थ्रिलर आपको रात भर सोने नहीं देंगी! दिमाग हिलाने वाली वो 5 फिल्में, जिनका सस्पेंस तोड़ना है असंभव!

Top 5 Murder Mystery movies: अगर आपको वो फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि दिमाग को घुमाती हैं तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में आपके लिए बनी हैं. ये फिल्में किरदारों के मन में झांकती हैं. ये पांचों फिल्में आपको हर पल यही सोचने पर मजबूर कर देंगी कि 'आगे क्या होगा?' ये ऐसी कहानियां हैं जहां शक और भ्रम ही असली विलेन होते हैं और सस्पेंस आखिरी मिनट तक बना रहता है. दरअसल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में वो होती हैं जो बंदूक या फाइट से ज्यादा आपके दिमाग से खेलती हैं. इन फिल्मों की कहानी इतनी जबरदस्त होती है कि आप आखिरी सीन तक अंदााजा नहीं लगा पाते कि सच क्या है और झूठ क्या.  इन अंडररेटेड हॉलीवुड फिल्मों की कहानी आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगी.

ऑब्सेशन (Obsession, 1976)
यह कहानी एक अमीर बिज़नेसमैन की है. उसकी बीवी और बेटी को किडनैप कर लिया जाता है. उन्हें बचाने की कोशिश में दोनों की मौत हो जाती है. इसके बाद कहानी में ऐसे-ऐसे मनोवैज्ञानिक मोड़ आते हैं कि आपका दिमाग पूरी तरह चकरा जाएगा. यह फिल्म दिखाती है कि एक सदमे से गुज़रा इंसान किस तरह सच्चाई और भ्रम के बीच फंस जाता है.

कॉपीकैट (Copycat, 1995)
यह फिल्म डॉ. हेलेन हडसन नाम की एक मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, जो खुद एक हिंसक हमले का शिकार हो चुकी है. जब शहर में लगातार हत्याएं होने लगती हैं, और ये हत्याएं पुराने कुख्यात सीरियल किलर्स के तरीके से मिलती-जुलती हैं, तो डॉ. हेलेन दो पुलिसवालों के साथ मिलकर इन 'कॉपीकैट' मर्डर्स को रोकने की कोशिश करती है.

इंसोम्निया (Insomnia, 1997)
इस लिस्ट की तीसरी फिल्म की कहानी एक पुलिस जासूस की है. वह एक सुनसान शहर में हुए मर्डर की जाँच कर रहा होता है. लेकिन गलती से वह अपने ही एक दोस्त को गोली मार देता है. अब वह इस गलती को छिपाने के लिए जो कुछ भी करता है, वह इस फिल्म को बेहद रोमांचक बना देता है. उसका यह अपराध, अपराधबोध (guilt) और रात में न सो पाने की परेशानी (Insomnia) फिल्म को बहुत दिमागी खेल वाला बनाती है.

हार्ड कैंडी (Hard Candy, 2005)
यह फिल्म थोड़ी भयानक और डरावनी है. कहानी एक खूबसूरत टीनएज लड़की हेयली और फैशन फोटोग्राफर जेफ की है. दोनों की मुलाकात इंटरनेट चैट के ज़रिए होती है. जेफ खुश होता है कि उसे हेयली के साथ रात बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन वह रात कितनी खौफनाक होने वाली है, इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता. यह फिल्म एक बदला लेने की कहानी है जो आपको हिलाकर रख देगी.

द गिफ्ट (The Gift, 2015)
यह एक शादीशुदा जोड़े (कपल) की कहानी है जो लॉस एंजिल्स शिफ्ट होते हैं. वहां उनकी मुलाकात साइमन नाम के एक पुराने जान-पहचान वाले से होती है. साइमन उनके घर पर गुमनाम गिफ्ट भेजना शुरू कर देता है और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है. फिल्म में पता लगाना आसान नहीं होता कि कौन सच्चा है और कौन अपनी पुरानी रंजिश का बदला ले रहा है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Top Psychological Thriller moviesTop 5 Murder Mystery moviesentertainment

