सिर्फ एक गाने के लिए करोड़ों रुपये! मलाइका से लेकर करीना तक... इन 'आइटम क्वीन' की फीस सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश!

Top actress item song fees: बॉलीवुड की कोई भी फिल्म बिना एक धमाकेदार 'आइटम सॉन्ग' के अधूरी लगती है. ये गाने फिल्म को हिट करने, थिएटर में भीड़ खींचने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने का पक्का फॉर्मूला होते हैं. इन गानों में जिस एक्ट्रेस का जलवा होता है, उसे ही 'आइटम क्वीन' कहा जाता है. ये एक्ट्रेसेस सिर्फ कुछ मिनटों के डांस के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करती हैं. आइए, जानते हैं बॉलीवुड और साउथ की उन टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में, जिनका जलवा आइटम सॉन्ग्स में चलता है और एक गाने के लिए उनकी फीस कितनी होती है.

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan)

करीना कपूर खान फिल्मों की मेन लीड होने के बावजूद आइटम सॉन्ग्स के लिए बहुत फेमस हैं. 'फेविकोल से' और 'हलकट जवानी' जैसे गानों से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर एक आइटम सॉन्ग के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. यह फीस उन्हें सबसे महंगी 'आइटम क्वीन' में से एक बनाती है.

समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu)

साउथ की सुपरस्टार समांथा रुथ प्रभु ने फिल्म 'पुष्पा' के पॉपुलर गाने 'ऊ अंटावा' से पूरे देश में तहलका मचा दिया था. उनके बोल्ड और दमदार मूव्स को लोगों ने खूब पसंद किया. समांथा इस एक गाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज करके टॉप पर पहुंच गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नोरा फतेही (Nora Fatehi)

डांस की बात हो और नोरा फतेही का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. नोरा ने अपने कमाल के डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स से कई आइटम सॉन्ग्स को सुपरहिट बनाया है. बताया जाता है कि नोरा फतेही अपने हर आइटम नंबर के लिए करीब 2 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.

सनी लियोनी (Sunny Leone)

सनी लियोनी को उनकी अदाओं और एनर्जी के लिए दर्शक बहुत पसंद करते हैं. 'बेबी डॉल' और 'लैला मैं लैला' जैसे गानों में उनका जलवा साफ दिखा है. सनी लियोनी अपने हर आइटम नंबर के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं.

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora)

मलाइका अरोड़ा को तो बॉलीवुड की असली आइटम क्वीन कहा जा सकता है. 'मुन्नी बदनाम हुई' और 'अनारकली डिस्को चली' जैसे गाने आज भी डांस फ्लोर पर धूम मचाते हैं. जानकारी के अनुसार, मलाइका अरोड़ा एक आइटम नंबर के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia)

तमन्ना भाटिया की डिमांड भी आइटम सॉन्ग्स में काफी बढ़ गई है. उन्होंने 'स्त्री 2' में 'आज की रात' जैसे गाने से लोगों का दिल जीता है. रिपोर्ट के मुताबिक, तमन्ना भाटिया एक आइटम नंबर के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.