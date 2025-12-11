श्वेता तिवारी की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान, 45 की उम्र में 25 का लुक; जानें कितनी संपत्ति की हैं मालकिन?

Shweta Tiwari Net Worth: टीवी की दुनिया के चमकते सितारों की लिस्ट में श्वेता तिवारी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है. ये वो एवरग्रीन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने टीवी से शुरुआत करने के बाद एक सफल करियर बनाया और आज भी लोगों का दिल जीत रही हैं. 45 की उम्र में भी वे फिटनेस और ग्लैमर के मामले में कई नए कलाकारों को टक्कद देती हैं. वहीं एक्टिंग और खूबसूरती के अलावा श्वेता तिवारी करोड़ों की मालकिन भी हैं. इस खबर में हम आपको उनके जीवन और कमाई के पीछे की कहानी के बारे में बताएंगे..

टीवी से मिली महान पहचान

श्वेता तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की और जल्दी ही दर्शकों का दिल जीत लिया. इस दौरान टीवी में उनका सबसे फेमस किरदार रहा- प्रेरणा, जिसे उन्होंने ब्लॉकबस्टर शो 'कसौटी जिंदगी की' में निभाया था. इस किरदार में उनकी मासूमियत और दृढ़ता ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया. इसके बाद श्वेता ने कई टीवी शोज में काम किया और साबित किया कि वह सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि वर्सटाइल और मजबूत परफॉर्मर भी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

श्वेता की संपत्ति

अगर संपत्ति की बात करें, तो श्वेता तिवारी करोड़ों की मालिन है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब ₹81 करोड़ आंकी जाती है. इन कमाइयों का जरिया उनके टीवी शो, फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, आदि हैं. ये आंकड़ा उनकी मेहनत, लोकप्रियता और लगातार काम करने की क्षमता का प्रमाण है.

टीवी से फिल्मों तक का सफर

श्वेता तिवारी केवल टीवी तक सीमित नहीं रहीं. टीवी में नाम कमाने के बाद उन्होंने कई फिल्मों और रियलिटी शो में भी पहचान बनाई. वे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस (सीजन 4) की विजेता भी रह चुकी हैं. इस जीत साबित किया कि दर्शन उन्हें कलाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में भी पसंद कर रहे हैं.

ग्लैमर, सोशल मीडिया और मातृत्व

टीवी और फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ-साथ श्वेता एक सफल मां भी हैं. उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की है. हालांकि उसके पर्सनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव भी रहे. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना. इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी स्टाइल, फैशन और फिटनेस हमेशा चर्चा में रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.