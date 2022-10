Urfi Javed करना चाहती हैं शादी, पसंद कर लिया है लड़का! सोशल मीडिया पर शेयर की मनचाहे दूल्हे की वीडियो

Urfi Javed Wants to get Married: कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed), जो अपने बोल्ड फैशन चॉइसेज के लिए फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं और उनके कई चाहने वाले भी हैं. बता दें कि उर्फी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियोज के साथ-साथ अपने मन की बातें भी खुलकर पोस्ट करती रहती हैं. उर्फी ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसको देखते ही फैन्स में खलबली मच गई है. उर्फी शादी करने को तैयार हैं बल्कि यूं कहें कि शादी करना चाहती हैं और उनके मन में एक लड़का भी है, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है..

Urfi करना चाहती हैं शादी, पसंद कर लिया है लड़का!

बता दें कि सोशल मीडिया पर बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की इस एक्स-कंटेस्टेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो अब शादी करना चाहती हैं, वो शादी के लिए तैयार हैं. बता दें कि उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक शख्स का वीडियो भी पेश किया है और कहा है, 'कोई इससे शादी करवा दो यार मेरी'!

सोशल मीडिया पर शेयर की मनचाहे दूल्हे की वीडियो

जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर यह तो लिखा है कि वो शादी करना चाहती हैं लेकिन साथ में उन्होंने उस आदमी का वीडियो भी शेयर किया है जिससे वो शादी करना चाहती हैं. बता दें कि उर्फी को हॉलिवुड के सिंगर चार्ली पुट (Charlie Puth) पर क्रश है और वो इस सिंगर से ही शादी करना चाहती हैं.

उर्फी ने हाल ही में अपना नया म्यूजिक वीडियो, 'हाए हाए यह मजबूरी' रिलीज किया है जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है.

