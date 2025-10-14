3 पत्नियां! 55 में 18 साल की लड़की से शादी, समाज को आईना दिखाने वाले फिल्ममेकर की जानें असली कहानी..

V Shantaram: भारतीय सिनेगा के गोल्डन एज (1950 और 60 के दशक) के दिग्गज फिल्ममेकर वी. शांतराम को आज भी याद किया जाता है. उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाया है. हालांकि जितना सफल उनका करियर रहा, उतनी ही विवादित उनकी पर्सनल लाइफ रही.
Trending Photos
V Shantaram Life: भारतीय सिनेमा में कई दिग्गज आए, जिन्होंने अपने काम से सिनेमा के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है. भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज "वी. शांतराम" हैं. ये 1950 और 60 का दशक के दिग्गज फिल्ममेकर है, इस दशक भारतीय सिनेमा का गोल्डन एज माना जाता है. सिनेमा का ये दौर ऐसा था, जहां फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक आईना दिखाने के लिए बनाई जाती थी. इस युग में वी. शांतराम ने अपनी सोच, नए तरीके और गहरी सामाजिक समक्ष से फिल्मों को नया रूप दिया था. उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा को नई योदगार फिल्में दी है और समाज के सोच को मजबूत करने में मदद की है.
वी. शांतराम की फिल्म लेगिसी
वी. शांतराम, 1950 और 60 दशक के एक बेहतरीन निर्देशक और निर्माता थे. इन्होंने लगभग हर विषय पर फिल्में बनाई है. सामाजिक मुद्दे, संगीत या मानवीय मूल्य उन्होंने हर विषय पर अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को सही सलाह देने की कोशिश की है. उनकी फेमस फिल्मों में डॉ. कोटनिस की अमर कहानी (1946), झनक झनक झनक पायल बाजे (1955), दो आंखें बारह हाथ (1957) शामिल हैं. ये फिल्में ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सराहा गया है. इसके साथ-साथ उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे फिल्मफेयर, नेशनल अवॉर्ड और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल.
समाज सुधारक के रूप में भी किया काम
आपको बता दें, वी. शांतराम ने एक निर्देशन होने ने से ज्यादा समाज सुधारक रहें. उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए समाज में बदलाव लाने की पूरी कोशिश की. उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि उनमें मोरल और सोशल बुराइयों के खिलाफ एक गहरा संदेश और बदलाव की भावना होती थी. उन्होंने अपनी फिल्मों में कई ऐसे मुद्दे उठाएं हैं, जो आम लोगों के जीवन से जुड़े होते थे और समाज सुधारक की तरह काम करते थे.
विवादों में रही पर्सनल लाइफ
शांतराम का करियर जितना सफल रहा, उतनी विवादों और चर्चाओं में उनकी पर्सनल लाइफ रही. पहली शादी उन्होंने 20 साल की उम्र में विमलाबाई से की, जिनसे उन्हें चार बच्चे हुए. इसके बाद 1941 में उन्होंने अभिनेत्री जयश्री से दूसरी शादी की, जिनके साथ उन्हें तीन और बच्चे हुए. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित उनकी तीसरी शादी थी, जब उन्होंने 1956 में 55 साल की उम्र में एक 18 साल की अभिनेत्री संध्या से की. उन समय के कानून के हिसाब से ये सही था, लेकिन सामाजिक तौर पर इस बारे में काफी बातें हुई.
1990 में हुआ निधन
1990 में वी. शांतराम ने दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन उनकी फिल्मों और समाज के दिए संदेशों से जरिए वे आज भी हम सभी के बीच जिंदा हैं. आपको बता दें, भारतीय सिनेमा के वे एक ऐसे दिग्गज हैं, जिन्हें इतने सालों के बाद याद किया जाता है और उनके काम की मिसाल दी जाती है.