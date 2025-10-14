Advertisement
trendingNow12961270
Hindi Newsमनोरंजन

3 पत्नियां! 55 में 18 साल की लड़की से शादी, समाज को आईना दिखाने वाले फिल्ममेकर की जानें असली कहानी..

V Shantaram: भारतीय सिनेगा के गोल्डन एज (1950 और 60 के दशक) के दिग्गज फिल्ममेकर वी. शांतराम को आज भी याद किया जाता है. उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाया है. हालांकि जितना सफल उनका करियर रहा, उतनी ही विवादित उनकी पर्सनल लाइफ रही. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 पत्नियां! 55 में 18 साल की लड़की से शादी, समाज को आईना दिखाने वाले फिल्ममेकर की जानें असली कहानी..

V Shantaram Life: भारतीय सिनेमा में कई दिग्गज आए, जिन्होंने अपने काम से सिनेमा के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है. भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज "वी. शांतराम" हैं. ये 1950 और 60 का दशक के दिग्गज फिल्ममेकर है, इस दशक भारतीय सिनेमा का  गोल्डन एज माना जाता है. सिनेमा का ये दौर ऐसा था, जहां फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक आईना दिखाने के लिए बनाई जाती थी. इस युग में वी. शांतराम ने अपनी सोच, नए तरीके और गहरी सामाजिक समक्ष से फिल्मों को नया रूप दिया था. उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा को नई योदगार फिल्में दी है और समाज के सोच को मजबूत करने में मदद की है.  

 

वी. शांतराम की फिल्म लेगिसी
वी. शांतराम, 1950 और 60 दशक के एक बेहतरीन निर्देशक और निर्माता थे. इन्होंने लगभग हर विषय पर फिल्में बनाई है. सामाजिक मुद्दे, संगीत या मानवीय मूल्य उन्होंने हर विषय पर अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को सही सलाह देने की कोशिश की है. उनकी फेमस फिल्मों में डॉ. कोटनिस की अमर कहानी (1946), झनक झनक झनक पायल बाजे (1955), दो आंखें बारह हाथ (1957) शामिल हैं. ये फिल्में ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सराहा गया है. इसके साथ-साथ उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे फिल्मफेयर, नेशनल अवॉर्ड और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

समाज सुधारक के रूप में भी किया काम
आपको बता दें, वी. शांतराम ने एक निर्देशन होने ने से ज्यादा समाज सुधारक रहें. उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए समाज में बदलाव लाने की पूरी कोशिश की. उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि उनमें मोरल और सोशल बुराइयों के खिलाफ एक गहरा संदेश और बदलाव की भावना होती थी. उन्होंने अपनी फिल्मों में कई ऐसे मुद्दे उठाएं हैं, जो आम लोगों के जीवन से जुड़े होते थे और समाज सुधारक की तरह काम करते थे. 

 

विवादों में रही पर्सनल लाइफ 
शांतराम का करियर जितना सफल रहा, उतनी विवादों और चर्चाओं में उनकी पर्सनल लाइफ रही. पहली शादी उन्होंने 20 साल की उम्र में विमलाबाई से की, जिनसे उन्हें चार बच्चे हुए. इसके बाद 1941 में उन्होंने अभिनेत्री जयश्री से दूसरी शादी की, जिनके साथ उन्हें तीन और बच्चे हुए. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित उनकी तीसरी शादी थी, जब उन्होंने 1956 में 55 साल की उम्र में एक 18 साल की अभिनेत्री संध्या से की. उन समय के कानून के हिसाब से ये सही था, लेकिन सामाजिक तौर पर इस बारे में काफी बातें हुई.

 

1990 में हुआ निधन
1990 में वी. शांतराम ने दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन उनकी फिल्मों और समाज के दिए संदेशों से जरिए वे आज भी हम सभी के बीच जिंदा हैं. आपको बता दें, भारतीय सिनेमा के वे एक ऐसे दिग्गज हैं, जिन्हें इतने सालों के बाद याद किया जाता है और उनके काम की मिसाल दी जाती है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

V ShantaramV Shantaram life

Trending news

तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
karnataka
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
Maharashtra
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
temporary firecracker shops
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
mumbai
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार