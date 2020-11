शत्रुघन सिन्हा ने निकाला कमला हैरिस से पारिवारिक नाता, पोस्ट लिखकर किया खुलासा

नई दिल्‍ली: पूरी दुनिया कमला हैरिस (Kamala Harris) की जीत का जश्न मना रही है और इसमें भारतीय लोग खास तौर पर शामिल हैं क्‍योंकि हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं. इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए दिग्‍गज अभिनेता शत्रुघन सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने खुलासा किया है कि उनके परिवार का उप-राष्ट्रपति चुनी गईं कमला हैरिस के साथ एक विशेष संबंध है.

सिन्हा ने ट्विटर के जरिए इस खबर को साझा करते हुए बताया कि उनके बड़े भाई की बेटी प्रीता अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ करीब से जुड़ी हुई है. अभिनेता से राजनेता बने सिन्‍हा ने कमला के साथ प्रीता की एक फोटो भी साझा की है .

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'हार्दिक बधाई! पूरी दुनिया @JoeBiden की शानदार और प्रतीक्षित जीत का जश्‍न मना रही है. साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अद्भुत, बुद्धिमान @KamalaHarris की भी प्रतीक्षित जीत है.'

उन्‍होंने अगले ट्वीट में लिखा, 'यहां वह मेरी बेटी जैसी भतीजी प्रीता सिन्‍हा के साथ दिखाई दे रही हैं. वह मेरे बड़े भाई डॉ.लखन सिन्हा की बेटी हैं और अपनी युवा टीम के साथ कमला हैरिस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं. इस शानदार मेगा जीत के लिए हम सबकी पसंदीदा कमला हैरिस को समर्थन देते हुए, उनको प्रमोट करते हुए हमारी प्रीता यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में गहराई से शामिल थीं. हमारी बेटी प्रीता भी बधाई की हकदार हैं! बहुत बढ़िया!'

Heartiest congratulations! As the world is overjoyed with your @JoeBiden spectacular & most deserving win! Also we must not forget the desirable, elegant, wonderful,intelligent intellectual par excellence @KamalaHarris on her most expected win. Kudos! Here she is seen with my

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 8, 2020