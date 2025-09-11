विराट-अनुष्का को निकाल दिया था कैफे से बाहर, महिला क्रिकेटर के बयान से मची सनसनी

भारत के स्टार बल्लेबाज और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा दोनों ही पिछले कुछ सालों से लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं. कोहली क्रिकेट से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. दोनों ही स्टार्स को प्राइवेट रहना पसंद करते हैं. दोनों परिवार और दोस्तों से मिलते रहते हैं और क्रिकेटर्स के कांटेक्ट में भी रहते हैं. अक्सर विराट और अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं. फैंस उन्हें कहीं ना कहीं स्पॉट कर लेते हैं और उनकी फोटोज आए दिन वायरल होती रहती हैं. हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

महिला खिलाड़ी ने किया खुलासा

एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय महिला खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार दोनों ही स्टार्स से लगभग चार घंटे तक बात की, जिस कारण उन्हें न्यूजीलैंड में मौजूद कैफे से बाहर जाने को कहा गया. दरअसल, उनकी टीम की साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना विराट से मिलकर उनकी बल्लेबाजी पर टिप्स लेना चाहती थी.

अनुष्का ने कही ये बातें

भारतीय महिला खिलाड़ी जेमिमा ने बताया की विराट अकेले नहीं थे, उनके साथ-साथ अनुष्का शर्मा भी थीं और खिलाड़ियों ने शुरुआती कुछ समय तक क्रिकेट पर चर्चा की. अनुष्का ने कहा, " तुम दोनों में महिला क्रिकेट को बदलने की ताकत है और मैं ऐसा होते हुए देख सकती हूं." उनकी बातचीत लगभग 4 घंटे तक चल गई. सभी काफी खुश थे मानों पुराने दोस्त मिल गए हैं. एक समय ऐसा आ गया कैफे के वर्कर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया.

टेस्ट और टी20 छोड़ चुके हैं विराट

भारत के स्टार बल्लेबाज व दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने साल 2024 में इंडिया के टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था. साल 2025 की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी. इसके बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे.