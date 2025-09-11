विराट-अनुष्का को निकाल दिया था कैफे से बाहर, महिला क्रिकेटर के बयान से मची सनसनी
Advertisement
trendingNow12918202
Hindi Newsमनोरंजन

विराट-अनुष्का को निकाल दिया था कैफे से बाहर, महिला क्रिकेटर के बयान से मची सनसनी

भारत के स्टार बल्लेबाज और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा दोनों ही पिछले कुछ सालों से लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं. कोहली क्रिकेट से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. दोनों ही स्टार्स को प्राइवेट रहना पसंद करते हैं. हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat kohli Anushka Sharma
Virat kohli Anushka Sharma

भारत के स्टार बल्लेबाज और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा दोनों ही पिछले कुछ सालों से लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं. कोहली क्रिकेट से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. दोनों ही स्टार्स को प्राइवेट रहना पसंद करते हैं.  दोनों परिवार और दोस्तों से मिलते रहते हैं और क्रिकेटर्स के कांटेक्ट में भी रहते हैं. अक्सर विराट और अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं. फैंस उन्हें कहीं ना कहीं स्पॉट कर लेते हैं और उनकी फोटोज आए दिन वायरल होती रहती हैं. हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

महिला खिलाड़ी ने किया खुलासा
एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय महिला खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार दोनों ही स्टार्स से लगभग चार घंटे तक बात की, जिस कारण उन्हें न्यूजीलैंड में मौजूद कैफे से बाहर जाने को कहा गया. दरअसल, उनकी टीम की साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना विराट से मिलकर उनकी बल्लेबाजी पर टिप्स लेना चाहती थी. 

अनुष्का ने कही ये बातें
भारतीय महिला खिलाड़ी जेमिमा ने बताया की विराट अकेले नहीं थे, उनके साथ-साथ अनुष्का शर्मा भी थीं और खिलाड़ियों ने शुरुआती कुछ समय तक क्रिकेट पर चर्चा की. अनुष्का ने कहा, " तुम दोनों में महिला क्रिकेट को बदलने की ताकत है और मैं ऐसा होते हुए देख सकती हूं." उनकी बातचीत लगभग 4 घंटे तक चल गई. सभी काफी खुश थे मानों पुराने दोस्त मिल गए हैं. एक समय ऐसा आ गया कैफे के वर्कर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'कोई काबिल नहीं...', यूएई के प्रदर्शन को लेकर भड़के अजय जडेजा, बोले 8 टीमों का कोई काम नहीं

 

टेस्ट और टी20 छोड़ चुके हैं विराट

भारत के स्टार बल्लेबाज व दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने साल 2024 में इंडिया के टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था. साल 2025 की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी. इसके बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli and Anushka Sharma

Trending news

'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
;